Kráske amputovali po hrozivej nehode na svahu obe nohy: Krutosť ľudí nemá hranice, akoby si nevytrpela už dosť

Po zranení na svahu sa spustil hrozivý kolotoč operácií a neznesiteľnej agónie. Mladá žena bola nútená spraviť zásadný krok. Netušila, čo jej príbeh spustí na sociálnej sieti.

V roku 2013 sa život Lexie Baderovej (24) obrátil na ruby. Aj s kamarátkou Irou si boli zajazdiť na snowboarde v lyžiarskom stredisku Eldora. Milovníčka horolezectva, potápania a turistiky s jazdením v ten rok len začala. Príjemný deň však nabral dramatický spád, Lexie sa na svahu šmykla a vrazila do stromu. Pri náraze si zlomila ľavú nohu a roztrieskala prilbu. Ira ju uvidela v kaluži krvi a okamžite zháňala pomoc. Do hodiny ju previezli do nemocnice, kde musela podstúpiť sériu operácii.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Mladá žena z Colorada mala aj po 20 zákrokoch neznesiteľné bolesti. "Po žiadnej operácii sa mi nikdy nič nezahojilo. Ešte v 2013 som si všimla, že moje chodilo a noha fialovejú. Každý deň som bola v agónii a dokonca prestali mi rásť nechty. Neustále som mala pocit, že sa mi noha zlomí," cituje Lexie portál Daily Mail. Lekári jej diagnostikovali stav nazývaný komplexný regionálny bolestivý syndróm (KRPS). Kvôli nemu ju už nemohli operovať, jej stav sa totiž horšil každým ďalším zákrokom.

Lexie nedokázala chodiť, pracovať ani športovať. Až do júna 2019 bola prakticky pripútaná k lôžku. Lekári jej preto navrhli amputáciu ľavej nohy pod kolenom. Zásadný krok by vyriešil časť jej problémov a mohla by opäť žiť normálny život. Vydesená osobná trénerka napokon súhlasila. Po ôsmich mesiacoch od operácie mohla Lexie opäť jazdiť na snowboarde a svoju protézu hrdo ukazovala svetu na fotografiách a móle. "Objavila som sa aj na troch módnych prehliadkach. Bola som z toho nadšená, pretože od 15 som sa venovala modelingu a robila som to rada," pokračovala v rozprávaní.

Keď už si konečne myslela, že jej život sa vrátil do normálu, prišla ďalšia rana. V marci 2020 začala pociťovať silné bolesti v pravej nohe. "Mala som pocit, akoby mi niekto bodol do nohy nôž. Prsty na nohách sa mi skrúcali a to spôsobovalo ešte väčšiu bolesť," zaspomínala na ťažké časy. Lexie opäť nemohla chodiť, šoférovať a kvôli bolesť ani spať. Pre obavy z KRPS neprichádzala operácia do úvahy. Denne preto užívala aj 15 tabletiek na utlmenie bolesti, no časom prestali účinkovať.

V januári 2021 navštívila svojho lekára a chirurga, ktorí mali pre mladú ženu šokujúce správy. Najlepšou možnosťou bolo amputovať aj druhú nohu, o čom Lexie nechcela ani počuť. Napokon však súhlasila. "Uvedomila som si, že je to jediná možnosť. Bola som ešte rozrušenejšia ako prvýkrát. Bola som si istá, že je to posledný chirurgický zákrok, ktorý budem musieť podstúpiť do konca života." Lexie sa po amputácii darí skvele a už si objednala svoj prvý pár bežeckých protéz.

Napriek tomu čím všetkým si prešla, sa našli ľudia, ktorí ju na sociálnych sieťach kritizovali. "Amputácie chcela len pre slávu," napísal jeden užívateľ, ktorý zľahčoval jej cestu. Lexie sa ocitla na dne a len vďaka rodine sa udržala nad vodou. Teraz sa snaží zostať pozitívna. "Je to smiešne. Nepoznám nikoho, kto by si chcel dať amputovať nohy," zareagovala na zákerné komentáre.