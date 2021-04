Žena sa narodila so zvláštnou poruchou: Desivé precitnutie z toho, čo mala medzi nohami

Narodila sa s vagínou aj semenníkmi!

Alicia Roth Weigel (30) z Texasu sa narodila so ženskými, ale aj s mužskými pohlavnými orgánmi. Dlho však tajila skutočnosť, že má vagínu aj semenníky.

Dnes už advokátka nosila so sebou ako tínedžerka tampóny, aby predstierala, že má menštruáciu. Narodila sa pritom bez maternice a vaječníkov, takže krvácanie ani nezažila. „Keď som mala frajerov, povedala som im, že mám problémy s plodnosťou, takže nemôžem mať deti,“ vysvetľuje. "Veď ktorý muž by chcel mať rande so ženou, ktorá sa narodila s vnútornými semenníkmi?" pýta sa sama seba.

Alicii v detstve semenníky chirurgicky odstránili. Absolútne netušila, že existuje pojem, ktorý definuje osoby narodené s reprodukčnou alebo sexuálnou anatómiou, ktoré nie sú zreteľne „mužské“ alebo „ženské“. O tom, že aj ona patrí medzi "intersexuálov", sa dozvedela v 27 rokoch, keď si čítala článok v časopise, píše dailymail.co.uk.

Rodičia sa rozhodli pre odstránenie semenníkov, keď bola dieťa. „V podstate ma vykastrovali. Keď niekomu odoberiete semenníky bez jeho súhlasu, je to kastrácia,“ opisuje. Výsledkom bolo, že sa jej telo dostalo do hormonálnej nerovnováhy. "Moje telo je teraz závislé od vonkajších hormónov, aby fungovalo."

Lekári Alicii odporúčali, aby nikomu nehovorila, že sa narodila s oboma semenníkmi a vagínou. "Hovorili mi, že si ľudia zo mňa budú robiť srandu, takže by som mala klamať a vymýšľať si príbehy, aby zapadli do bežnej paradigmy," vysvetľuje s tým, že to naozaj tajila, a dokonca o tom nevedeli ani jej najbližší, ako je brat, staré mamy a priatelia.

Alicia tvrdí, že aj keď sa prezentuje ako žena, identifikuje sa ako nebinárna, teda nepovažuje sa ani za muža ani za ženu.

Odborníci sa domnievajú, že asi 1,7 percenta populácie USA sa rodí s intersexuálnymi črtami.