Streľba v americkom obchode si vyžiadala jednu obeť: Polícia zatkla podozrivého

Americká polícia niekoľko hodín po streľbe v obchode s potravinami na newyorskom ostrove Long Island zatkla 31-ročného podozrivého.

Informovala o tom agentúra AP. Streľba sa odohrala v utorok okolo 11:00 miestneho času (17:00 SEČ) v kanceláriách na poschodí nad supermarketom Stop & Shop v štvrti West Hampstead. O život prišiel manažér predajne a ďalší dvaja ľudia boli zranení.

Gabriel DeWitt Wilson bol zhruba štyri hodiny po streľbe zatknutý v bytovom dome, ktorý sa nachádza asi tri kilometre od obchodu.

Podľa polície podozrivý v obchode pracoval a do kancelárií zamieril hneď po príchode do práce. Zranil ženu a muža a zastrelil 49-ročného manažéra predajne. Mená obetí zverejnené neboli. Zranení však boli prevezení do nemocnice a sú pri vedomí.

V čase streľby bolo v obchode podľa polície zhruba 200 ľudí.

Wilson mal podľa agentúry AP záznam v trestnom registri. Pred siedmimi rokmi bol podľa polície zapojený do prestrelky v Baltimore. Wilson a ďalší muž vtedy boli kvôli strelnému poraneniu hospitalizovaní. Nakoniec ale Wilson obvinený z pokusu o vraždu nebol.