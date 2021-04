Ako môžeš hrať s tými rasistami, pýtal sa fanúšik: Olayinka zo Slavie okamžite reagoval

Hráči Slavie Praha budú musieť ešte dlho počúvať kritiku kvôli roztržke a obvineniam z rasizmu zo zápasu s Rangers FC.

Desaťzápasový trest pre obrancu pražskej Slavie Ondřeja Kúdelu od Európskej futbalovej únie za jeho údajný rasizmus voči fínskemu hráčovi tmavej pleti Glenovi Kamarovi z tímu Glasgow Rangers rozdelil futbalovú verejnosť.

Jedna skupina ľudí vraví, že Kamara by bez rasistických urážok nebol taký nahnevaný, druhá časť futbalových priaznivcov zase hovorí, že bez jasných dôkazov je desaťzápasový trest nehorázny precedens.

Svoje si zažili aj Kúdelovi spoluhráči. Nedávno sa jeden z fanúšikov pustil do Nigérijčana Petra Olayinku. "Som na teba hrdý, no čudujem sa ako môžeš hrať s tými rasistami," komentoval pod Petrovou fotkou na sociálnej sieti. Reakcia hráča Slavie prišla okamžite. "Veríš, že keby boli rasisti, zostal by som v klube už dobré tri roky," opýtal sa fanúšika Olayinka.