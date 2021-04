Je to vonku: Do rozhovorov s Harrym zasiahla aj Kate! Jednu vec si princ vydupal

Prečistili ovzdušie. Po tom, čo sa minulý rok Harry (36) a Meghan (39) zriekli svojich kráľovských úloh, panovala v rodine dusná atmosféra.

Tá ešte viac zhustla v marci po televíznom rozhovore mladého páru s Oprah (67). Po pohrebe princa Philipa sa veci pohli správnym smerom. S Harrym si zoči-voči veci vyjasnili jeho otec a brat. Podľa najnovších informácií s nimi bola aj Kate.

Potrebovali to ako vakcínu. Rozhovor sa odohral za zavretými dverami chalupy Frogmore, kde Harry s Meghan pred odchodom z Británie bývali. Teraz v nej žije jeho sesternica princezná Eugenia (31) s Jackom Brooksbankom (34). Manželia sa však museli v sobotu stiahnuť do úzadia. Rozkmotrená rodina si tam pravdepodobne prišla po smútočnom obrade vyjasniť spor s mladším z bratov.

„Harry sa zjavne cítil znevýhodnený, keď tam boli na neho traja, preto chcel, aby to prebehlo na jeho domácej pôde,“ prezradil zdroj pre denník The Sun. Problému sa všetci jednoducho postavili čelom. Trojica po vyčistení ovzdušia odišla približne po dvoch hodinách. Za ten čas podľa zdroja zrejme našli spoločnú reč, čo možno považovať za začiatok zmieru.

Prvú iskierku nádeje vyvolala vzájomná debata medzi Williamom a Harrym bezprostredne po odchode z Kaplnky sv. Juraja. Mohla za to nečakaná Charlesova lesť, ktorý zrušil ich odvoz limuzínou. Prinútil tak rozhnevaných bratov ísť pešo, čím dal príležitosť Kate. Tá viedla so švagrom rozhovor, do ktorého nenápadne zatiahla aj svojho manžela a potom sa vzdialila, nech sa bavia už len oni dvaja.