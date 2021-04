Kauza Vrbětice plná otáznikov: Česi žiadajú o solidaritu, Heger mlčí

Situácia je naozaj vážna. Rýchlosť, s akou ukončil slovenský premiér Eduard Heger dlho avizovanú tlačovú konferenciu po rokovaní Bezpečnostnej rady, hovorí za všetko.

Na otázky novinárov ani nedošlo. Premiér iba stroho oznámil, že Bezpečnostná rada „prijala informácie spravodajských služieb o činnosti cudzích spravodajských služieb“ a poďakoval sa novinárom za účasť. Čo je dôvodom takého tajnostkárstva? Podľa všetkého aj neistota okolo toho, ako bude ďalej v riešení prípadu postupovať samotná Česká republika.

Tam sa totiž strhla veľká vojna slov medzi premiérom Andrejom Babišom a opozíciou. Český premiér, ktorý doteraz aj sám volil tie najtvrdšie slová voči Rusku, zrazu nečakane otočil a vyhlásil, že za útokom vo Vrběticiach „bol útok na tovar, ktorý patril bulharskému obchodníkovi so zbraňami“. Svoje slová po kritike zobral späť. „Ja som opakoval ich slová a použil som slovo tovar, ja sa ospravedlňujem, tak som to, samozrejme, nemyslel,“ povedal Babiš.

„Bol to odporný a úplne neprijateľný teroristický akt, pri ktorom zomreli dvaja ľudia,“ dodal Babiš. „Pán premiér sa snaží tú vec bagatelizovať. V skutočnosti to bol akt štátnej agresie,“ reagoval na Babišov prekvapivý obrat šéf Pirátov Ivan Bartoš. Pridal sa aj predseda ODS Petr Fiala: „Čo iného to bolo, ako akt štátneho terorizmu?“ Premiér by mal podľa Fialu požiadať o mimoriadny summit Európskej únie.

Opozičné strany chcú po týchto premiérových výrokoch vyvolať hlasovanie o nedôvere vláde. Dali mu týždeň na to, aby požiadal Snemovňu o vyslovenie dôvery, inak začnú konať ony. Spoločná európska odpoveď na výbuchy vo Vrběticiach zatiaľ nie je taká silná ako po pokuse o atentát na Sergeja Skripaľa v roku 2018. Signál, na ktorý spojenci čakali, prišiel až s odstupom niekoľkých dní.

Český vicepremiér a zastupujúci minister zahraničia Jan Hamáček na utorňajšej tlačovej konferencii vyzval veľvyslancov ČR v členských krajinách EÚ a NATO, aby požiadali tamojšie vlády o solidaritu a kolektívnu akciu. Praha im okrem iného navrhuje, aby zvážili predvolanie ruských veľvyslancov.