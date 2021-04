Ďalšia rana pre kráľovnú Alžbetu II.: V deň Philipovho pohrebu zomrel jej ďalší dôležitý muž

Rana za ranou. Kráľovná Alžbeta II. prišla o dvoch dôležitých mužov. V deň pohrebu jej manžela princa Philipa zomrel Sir Michael Oswald († 86). Bol to jej blízky priateľ a poradca.

Ako informuje Famous.cz, Kráľovná Alžbeta II. počas života prežila rad veľmi ťažkých osobných strát. Ako 26-ročná prišla o otca, pred 20 rokmi pochovala mamičku a o rok neskôr mladšiu sestru. Cez víkend sa naposledy lúčila s pozostatkami svojho manžela princa Philipa, s ktorým žila v jednej domácnosti 73 rokov. Bol jej po celú dobu výraznou oporou. A v deň, keď manželova rakva zchádzala do hrobky, odišiel zo sveta živých tiež jej blízky priateľ a poradca Michael Oswald. Zomrel v sobotu 17. apríla vo veku 86 rokov.

Oswald bol expert na chov koní a kráľovná sa s ním mnoho rokov radila pri správe svojho žrebčína. Sir Michael bol mnoho rokov tiež manažérom Kráľovských stajní. Priatelil sa ako s Alžbetou II., ale aj s jej matkou. Obe totiž vášnivo investovali do pretekárskych koní a sledovali dostihy. Podľa Buckinghamského paláca Oswald radil kráľovnej ako odborník na dostihy cez 30 rokov. Boli si ale blízki tiež ľudsky.

Oswald bol médiami často zobrazovaný na fotkách s kráľovnou práve pri dostihoch. Sedel s ňou v kráľovskej lóži a rozoberali spoločne výkony koní aj jednotlivé prognózy dostihov. V roku 2016, keď bola manželka princa Williama Kate prvýkrát na dostihoch Royal Ascot, hovorila s Oswaldom dlho, aby svetu pretekárskych koní lepšie porozumela.

Ako dodáva Mail online, Oswald zbožňoval svoju prácu nadovšetko. Portál sa odvoláva na rozhovor vdovy Lady Angely, ktorý poskytla pre Racing Post: „Vždy tvrdil, že má tú najúžasnejšiu prácu, akú kedy mohol mať, a že celý svoj pracovný život robí to, čo by robil, keby bol bohatým človekom, ktorý by nemusel pracovať.“

Sir Michael Oswald sa narodil v roku 1934 vo Walton-on-Thames (Surrey). Študoval na King's College v Cambridge a pracoval ako manažér Kráľovských stájní, šesť rokov pôsobil aj v Hampton Court. Neskôr sa presťahoval do Norfolku a v 70. rokoch si užíval zlatý vrchol pretekov, ktorých sa zúčastnili kone Alžbety II. Jazdecký šport je jej veľkou vášňou. Na tomto majestátnom zvierati sedela už ako trojročná. Sám Oswald o nej tvrdil, že kone nemohli mať lepšiu majiteľku ako ju.

Michael vedel, čo pre ňu títo miláčikovia znamenajú. Bol s nimi všade a pozorne na ne dával pozor aj v zrelom veku. Nicky Henderson, tréner kráľovských skokových koní, prezradil aj vtipnú pikošku. Keď raz vyhrali závod v Sandowne, ako trofej získali tri bronzové súpravy nohavíc. Neskôr ale prepukli obavy, že by to mohlo byť kvôli kráľovnej nevhodné a snažili sa to zmeniť. Michael však iba mávol rukou a sám jej ich odniesol. Táto netradičná trofej ju rozosmiala a aj zosnulého princa Philipa.