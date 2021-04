Pčolinského by mohol na čele SIS vystriedať Aláč: Pracoval vo vodárňach a napísal knihu

Toto bude nový šéf tajných?!

Po odvolaní Vladimíra Pčolinského (43), ktorého pred mesiacom zadržali a obvinili z korupcie, zostala Slovenská informačná služba bez riaditeľa. Na post si naďalej nárokuje hnutie Sme rodina, ktoré má pod palcom Boris Kollár (55) a zdá sa, že už našiel vhodného náhradníka. Premiérovi mal navrhnúť doterajšieho námestníka riaditeľa služby Michala Aláča.

Pčolinského navrhla Sme rodina, no vo funkcii sa dlho neohrial. Pred mesiacom ho zadržali, pretože jeho prvý námestník Boris Beňa vypovedal, že mal vziať úplatok od obvineného advokáta a podnikateľa Zoroslava Kollára. Pčolinský je tak aktuálne vo väzbe a z postu šéfa SIS ho odvolali na vlastnú žiadosť.

Kollár sa následne netajil tým, že si budú naďalej na lukratívny flek nárokovať. „Návrh na nomináciu sme v piatok predložili premiérovi Hegerovi, ktorý s ním bude mať pohovor a po ňom zváži a prípadne túto nomináciu predloží prezidentke. Kedy tak urobí, je na ňom,“ avizuje Kollár.

Podľa informácií Denníka N mal šéf parlamentu navrhnúť Michala Aláča, ktorý je námestníkom riaditeľa SIS. Kollár nám to však do uzávierky nepotvrdil. Podľa denníka má v zálohe aj druhé meno, ak by Aláč neprešiel cez premiéra alebo cez prezidentku Zuzanu Čaputovú. Šéfa SIS totiž nominuje predseda vlády a následne ho musí vymenovať hlava štátu.

Kto je Aláč

- Vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

- Neskôr získal titul PhD na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde aj vyučoval.

- Rok bol vedúcim právneho oddelenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti a od roku 2009 do 2018 bol v tajnej službe.

- Istý čas sa venoval podnikaniu a napísal knihu Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného konania.