Mikúš má na dosah postup do druhého finále: Posledný krok býva vždy najťažší

Majú tri mečbaly a verí, že premenia už ten prvý! Hokejisti Zvolena môžu v stredu o 18.00 hod. na svojom ľade spečatiť postup do finále Tipos extraligy. V sérii s bratislavským Slovanom už vedú 3:1 na zápasy, ale skúsený útočník Juraj Mikúš (33) vie, že posledný krok býva najťažší!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zvolenčania cez víkend dvakrát vypálili belasým rybník na ich ľade a po triumfoch 5:2 a 4:2 ich jeden víťazný duel delí od postupu do vytúženého finále.povedal pre Nový Čas útočník Zvolena a vicemajster sveta z roku 2012 Juraj Mikúš.

V minulosti skúsený reprezentant obliekal aj dres belasých v KHL, takže táto séria je pre neho špecifická. „Strávil som v Slovane v KHL pekné časy, poznám tam veľa ľudí, ale to už je minulosť. Teraz som vo Zvolene a urobím všetko pre to, aby sme sériu ukončili a postúpili do finále."

Mikúš už v sezóne 2008/2009 zdolal Slovan v semifinále so Skalicou a rád by si to teraz zopakoval. „Musíme ďalej pokračovať v našej hre, hrať disciplinovane, pretože súper má skvelé presilovky. Slovan má svoju silu, ukázal to aj v poslednom súboji na svojom ľade, kde sme mali aj trošku šťastia. Určite nás čaká opäť náročný duel, ale verím, že ho zvládneme a premeníme prvý postupový mečbal,“ dodal Mikúš.