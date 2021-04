Za rok preskákal všetky kategórie, teraz čaká mladíka Nemca reprezentačný debut!

Sen sa stane skutočnosťou! Hokejového obrancu Šimona Nemca (17) čaká už dnes v odvete Slovenska s Lotyšskom debut v drese reprezentačného A-tímu.

Prvé dojmy z tréningov so seniorskou reprezentáciou boli pre neho fantastické. „Teším sa, že tu môžem byť. Určite som na trénigoch cítil vyššie tempo a nasadenie. Chalani dávajú kvalitnejšie prihrávky a oveľa lepšie strieľajú. Takže tá zmena oproti juniorke bola citeľná. Super je, že tu v kempe poznám zopár chalanov, ktorí so mnou hrávali v Nitre,“ dodal talentovaný mladík, ktorý sa napriek všetkému po náročnej sezóne necíti unavený. „To určite nie. Pozvánka do seniorského národného tímu mi práveže dodala nový impulz. Cítim sa vďaka tomu oveľa lepšie ako za normálnych okolností v takto pokročilom stave sezóny,“ vysvetlil Nemec.

Dojem na neho urobil aj tréner Craig Ramsay. Rozhovor medzi štyrmi očami spolu však nemali. „Osobitné stretnutie s trénerom Ramsaym som nemal, skôr nám systém vysvetľovali jeho asistenti.Samozrejme, chceme sa ukázať v tom najlepšom svetle,“ uzavrel Nemec.