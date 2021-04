Drastická zmena rapera Separa po prekonaní rakoviny a koronavírusu: Schudol 30 kíl!

Bol to poriadny boj. Raper Separ, vlastným menom Michael Kmeť (34), v decembri minulého roku priznal, že zvádzal boj so zákernou rakovinou.

Z dôvodu nádorov v tele musel brať vyčerpávajúce chemoterapie a podstúpiť náročnú operáciu. Na konci roka však prišiel s výbornou správou, že je z toho vonku a pliagu porazil. No aby toho nedostal na plecia naloženého málo, v januári ho lapol nebezpečný koronavírus a raper si opäť prechádzal peklom. Do toho rozchod s Tinou... Samotný Separ priznal, že to nebolo najľahšie obdobie, ktoré sa na ňom aj výrazne podpísalo.

Všetko sa začalo ešte vlani koncom roka, keď Separ všetkých šokoval správou o zákernej rakovine. Túto správu na svetlo sveta priniesol dokonca po vyše roku, ktorý strávil v nemocnici a na chemoterapiách, ktoré boli jednou z najťažších skúšok v jeho živote. Po tom, čo mu vyoperovali jeden nádor, cez CT našli lekári ďalšie dva v oblasti krížov. Pre Separa sa začalo niekoľko cyklov chemoterapií, ktoré mu dali poriadne zabrať.

„Pred druhým cyklom mi za jednu noc vypadali vlasy, čudoval som sa, čo ma pichá na vankúši. Potom ma svrbela brada, chytil som ju a celá mi ostala v ruke ako vejár. Začali mi vypadávať mihalnice, vypadali mi všetky chlpy na tele a začalo mi byť fyzicky zle, odchádzal mi hlas,“ prezradil v rozhovore pre DMS records. Zdá sa však, že chemoterapie nakoniec zabrali a raper tak na konci roka ohlásil fanúšikom, že je už zdravý. No aj keď sa jeden ťažký boj skončil, druhý sa, bohužiaľ, začal.

„Tak aby toho nebolo málo, ešte mám aj covid,“ napísal raper v januári. No toto všetko nebola len obrovská skúška ohňom, ale choroby si vyžiadali aj zamyslenie sa nad ďalšou zmenou životného štýlu. „Ja už som predtým zmenil celý svoj spôsob fungovania, lebo my sme sa naozaj vedeli veľmi často rozbiť a ono to už neviedlo nikam, takže teraz sa sporadickejšie rozbíjame. A snažím sa cez týždeň vynahrádzať to, čo cez ten víkend zanedbám. Takže strava, spánok, tréning. Je to určite iné, ako to bývalo kedysi,“ prezradil umelec v rozhovore pre Bratislava TV.

Všetky udalosti v jeho živote tak viedli k tomu, že ručička na váhe išla rapídne dole. „Chodím päťkrát do týždňa na tréningy. Schudol som 30 kg,“ priznal Separ, pričom je zjavné, že mu choroby zobrali nielen na isté obdobie úsmev na tvári, ale aj značné množstvo kíl.