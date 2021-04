Rozhodca Kružliak mal mať trest do konca sezóny, všetko je inak: Návrat do najvyššej súťaže

Slovenského rozhodcu Ivana Kružliaka za jeho pochybenia v stretnutí 19. kola Fortuna ligy AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda (3:3) preradili do nižšej súťaže. Mal tam ostať do konca sezóny, no nestane sa tak.

Kružliak vtedy v samom závere zápasu v Trenčíne odpísal pokutový kop v prospech Dunajskej Stredy, ktorý vo štvrtej minúte nadstaveného času premenil Eric Ramírez a postaral sa o konečnú remízu 3:3. Rozhodca Kružliak pyká za chyby: Pozrite, aký trest vyfasoval arbiter s licenciou FIFA Rozhodca však napokon naskočí ešte do aktuálneho ročníka Fortuna ligy. Pískať by mal duel Senica - Michalovce. "Po odpykaní šesťzápasového dištancu a troch zvládnutých druholigových stretnutiach napokon povedie ako hlavný arbiter sobotňajší duel 6. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie sa medzi Senicou a Michalovcami," informuje RTVS na Facebooku.