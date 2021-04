Eric Cantona sa vyjadril k plánom Superligy: Drsný odkaz veľkoklubom od legendy United

Plánovaná elitná európska súťaž Superliga je pod ostrou paľbou kritiky.

Ohlásená je len dva dni, no reakcie na ňu sa počítajú v tisícoch. A zďaleka nie sú pozitívne.

Vznik novej súťaže pre elitných 20 európskych klubov v noci z nedele na pondelok prezentovala dvanástka klubov z troch európskych krajín. Z Anglicka sú to tímy Manchester United, FC Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea a Tottenham Hotspur, zo Španielska kluby FC Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid, z Talianska trojica Inter Miláno, AC Miláno a Juventus Turín.

Kritici hovoria o zaslepencoch prahnúcich po financiách, diabolských plánoch či hanbe a umelej súťaži boháčov. Ku kritikckým hlasom mnohých klubov či športových osobností sa pridala aj legenda Manchestru United Eric Cantona (54).

"Rád by som niečo povedal. Tento rok som videl v televízii zápasy tých najlepších hráčov a klubov sveta. A bola to nuda, strašná nuda. Pretože tam neboli fanúšikovia. Nepovzbudzovali, neskákali a nespievali. Fanúšikovia sú tá najdôležitešia vec vo futbale. Musíme ich rešpektovať. Spýtali sa veľké kluby, čo si myslia fanúšikovia o tomto ich nápade? Nanešťastie, nie. A to je hanba," vyjadril sa Eric the King na svojom Instagrame.