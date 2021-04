TOTO vám o šetrení nikto nepovedal!

Šetriť aj z mála vedeli už naše staré mamy. Skutočným umením totiž nie je míňať, ale ušetriť a ideálne pravidelne každý mesiac.

O tom, aké je dôležité mať rezervu, sa za posledný rok presvedčil takmer každý. Úspory Slovákov v čase pandémie prekvapujúco narástli. Pre mnohých to bolo napriek tomu neskoro a bez štátnej podpory odkladu splátok by sa dnes nevyhli problémom so splácaním.

Naučte sa šetriť moderne

Avšak úspory nie sú len o rezerve. Dnes musíte pre získanie výhodného úveru či hypotéky často preukázať dostatok vlastných peňazí. Šetriť si “po starom” na bežnom či termínovanom účte dnes znamená mať úrokové sadzby blízke nule. Vďaka inflácii vám v súčasnosti začína z peňazí dokonca neúprosne ubúdať. Na účte síce máte stále rovnakú sumu, ale môžete si za ňu kúpiť menej. Existujú však možnosti, ktoré váš majetok môžu zhodnotiť. Šetria tak desiatky miliónov bežných ľudí v západnej Európe a Spojených štátoch, no len 7% Slovákov. Ak teda hľadáte moderný spôsob šetrenia a atraktívne zhodnotenie úspor, či naopak ochranu pred znehodnotením vašich financií, mali by ste zvážiť pravidelné investičné sporenie. A naozaj dnes investovať môže každý, lebo je to presne aj o malých sumách ako šetrili naše spomínané staré mamy. Stačí vám totiž len 20 eur mesačne!

Investičné sporenie vo VÚB banke má mnoho výhod

• Pri pravidelnom sporení už od 20 eur mesačne ich môžete mať bez vstupných a výstupných poplatkov pri dodržaní minimálnej doby sporenia 5 rokov.

• Podielové fondy poskytujú mimoriadne rýchlu dostupnosť vložených peňazí v prípade že ich potrebujete. Na svojom osobnom účte ich viete mať za niekoľko pracovných dní.

• Vďaka pravidelnému sporeniu sa aj tá najrizikovejšia investícia stáva stabilnejšou, pretože v čase poklesu nakúpite viac a v čase rastu menej podielov.

• Počas dočasného poklesu, ktorému sa nevyhne žiadna dlhodobá investícia, kupujete lacnejšie, dokonca je to príležitosť na väčšiu jednorazovú investíciu, ktorá môže byť až do výšky 5 000 eur mesačne a to bez vstupných poplatkov. Vyše 20% pokles v čase vypuknutia pandémie je dávno preč a tí, ktorí ho využili, zhodnotili svoje jednorazové investície skutočne výnimočne.

• VÚB banka patriaca do jednej z najsilnejších európskych finančných skupín Intesa Sanpaolo má širokú a rôznorodú ponuku podielových fondov zahŕňajúcu aj „zelené“ fondy udržateľného a zodpovedného investovania, ktoré investujú len do spoločností garantujúcich zodpovedný prístup k podnikaniu.

Otvoriť galériu Zdroj: Shuterstock

Ako si vybrať? Dobrá rada nad zlato

Kto vám vie vysvetliť aké sú výhody pravidelného investovania lepšie ako silná a skúsená banka? Poskytovať poradenstvo v oblasti investovania si vyžaduje špeciálnu licenciu. Bankoví poradcovia, ktorí ponúkajú podielové fondy sú zároveň odborne školení. VÚB banka ponúka poradenstvo zadarmo, stačí navštíviť ktorúkoľvek pobočku alebo požiadať o online stretnutie v aplikácii VÚB Mobil banking, kde si v menu vyberiete položku Banka na diaľku, vyberiete produktovú oblasť Investície a dopíšete požiadavku o online stretnutie kvôli investovaniu do podielových fondov.

Chcete byť v hre o 300 eur?

Stačí ak si v termíne do 30.6. 2021:

• zriadite investičné sporenie s vkladom minimálne 25 eur

• zároveň si zriadite trvalý príkaz na túto sumu

• viac o súťaži zistíte na www.vub.sk