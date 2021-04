Susedia majú celebritnú návštevu: Dcéra známej herečky v Česku nakrúca seriál!

Celebritná návšteva u susedov! Dcéra známej herečky nakrúca v Česku seriál.

Dcéra britskej herečky Kate Winslet sa vydala po stopách svojej matky a skúša hereckú kariéru. Prvú väčšiu rolu získala v talianskom thrilleri Shadows, ktorý mal premiéru iba vlani. Teraz ju vietor zavial k našim susedom.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

Dvadsaťročná Mia Threapletonová nakrúca v Českej republike seriál. Prezradila to jej mama Kate Winslet v rozhovore na stanici ITV. "Vždy sm tušila, že to raz príde. A potom mi pred pár rokmi oznámila, že to chce skúsiť," prezradila herečka Kate Winslet o dcére. Zároveň je rada, že má jej dcéra iné priezvisko, pretože môže ísť, podľa slov herečky, vlastnou cestou.

"Teraz je v Českej republike a práve tam začína nakrúcať seriál," doplnila herečka. Kate Winslet sa jej jediná dcéra narodila v prvom manželstve s režisérom Jimom Threapletonom.