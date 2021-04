Zoznámenie Terezy (25) a Milana (29) zo šou Svadba na prvý pohľad nebolo celkom typické už od samotného začiatku. Milan sa v šou zjavil ako blesk z jasného neba a nárokoval si ruku nevesty Terezy, ktorej pomáhal chudnúť do svadobných šiat. Zaskočená kráska však dala ich vzťahu šancu a zdá sa, že dobre urobila. Zaľúbenci si totiž perfektne sadli, čoho dôkazom bola aj ich svadobná cesta, na ktorej sa od seba nevedeli odtrhnúť. Všetko nasvedčuje tomu, že aj návrat do reality dvojica ustála a ich láska neustále prekvitá. A to aj napriek tomu, že na sebe objavili vlastnosti, ktoré obom nie sú celkom po chuti. Viac už sa dozviete v našom videu.