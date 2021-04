Nechať sa vyhodiť je tiež umenie: Mourinho si na odstupných zarobil poriadny balík!

Expert na lavičke aj mimo nej! Mourinho je skrátka človek, ktorý si dokáže nabaliť vrecká aj na vlastnom vyhadzove. Nie nadarmo ho volajú "The Special One".

Mourinho je známy tým, že na lavičke klubu nedokáže zotrvať dlhodobo. Jeho vyhadzovi boli častokrát spleťou zlých výsledkov a napätých vzťahoch v kabíne. O tom naposledy prehovoril aj jeho bývalý zverenec z Manchestru United, Paul Pogba.Najnovšie stratil portugalský tréner aj pevnú pôdu pod nohamiNa to je však Mourinho už zvyknutý, keďže od roku 2007, kedy predčasne skončil na lavičke Chelsea si prešiel množstvom klubov, kde pochodil rovnako.Mrzieť ho to však určite nemusí. Mourinhove zmluvy mu vždy zaistili, že v prípade predčasného ukončenia spolupráce mu kluby museli vyplatiť poriadny balík peňazí.Nevedno, aký klub bude Josého ďalšou destináciou, no začína sa šepkať, že by mohol nahradiť odchádzajúceho Hansiho Flicka v Bayerne Mníchov.