Po pol roku sa konečne dočkal ostrého štartu: Hamšíkov víťazný debut!

Dočkal sa! Futbalová legenda Marek Hamšík absolvoval debut za švédsky IFK Göteborg. Na ostrý štart v ligovom kolotoči musel čakať takmer pol roka.

A v 78. minúte to prišlo. Za stavu 2:0 pre jeho tím prišlo striedanie, kedy na trávnik konečne vybehol aj Marek Hamšík.Najdôležitejšie je však to, že sme vyhrali, potešili sme našich fanúšikov. Získali sme dôležité tri body,"Odohral síce len 16 minút, no na trávniku ho bolo rozhodne vidieť. Aj vďaka nemu zvíťazil Göteborg nad AIKŠtokholm hladko 2:0 a v závere nedovolil žiadnu drámu.Som veľmi rád, že ma kouč nominoval na zápas a v závere mi dal šancu. Nastúpil som po piatich mesiacoch., no bol to super pocit opäť vybehnúť na ihrisko, absolvovať zápas," Švédskemu celku patrí po dvoch odohratých stretnutiach so štyrmi bodmi štvrtá priečka.Hamšík sa v tréningovom procese pred začatím ligy zranil, čo ho pripravilo o národný dres vo všetkých troch stretnutiach kvalifikácie o MS v Katare proti Cypru, Malte aj Rusku. Rovnako tak vynechal aj úvodný zápas švédskej ligy a ako sám povedal, potrebuje najmä hrať.Rád by som pomohol môjmu k tímu k dosiahnutiu dobrých výsledkov," uzavrel Hamšík.- odohraté minúty:- dotyky s loptou:- úspešné prihrávky:- úspešné driblingy:- strely:- vyhrané pozemné súboje:- vyhrané vzdušné súboje:- celkové hodnotenie: