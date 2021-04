Krásku († 23) pandémia zvalcovala: Rodičom zanechala odkaz, z ktorého naskakujú zimomriavky

Rodičia sa rozhodli ísť počas prvého lockdownu za oddychom na vidiek, aby unikli stresu súčasnosti. Ich 23-ročná dcéra zostala doma. Keď sa vrátili, naskytol sa im pohľad, ktorý ich bude mátať až do smrti.

Ako uvádza portál Mirror, len 23-ročná Ruby Leaity nechcela ísť s rodičmi na vidiek a dohodla sa s nimi, že zostane v rodinnom dome, kým sa nevrátia. Keď jej mama Mary Leaity prišla domov do anglického mesta Southampton po krátkom oddychu, naskytol sa jej hrozivý pohľad. Našla tam bezvládne telo svojej milovanej dcéry, ktorá mala celý život pred sebou.

Mladučká Ruby bola vo vzťahu 4 roky, avšak jej mama tušila, že sa zoznámila s niekým iným a pravdepodobne sa bude chcieť s dotyčným mladíkom stretnúť počas toho, ako bola sama doma. Rodičia s dcérou počas odlúčenia volali každý večer a naposledy sa rozprávali večer pred návratom domov.

Počas vyšetrovania odznelo, že krásna Ruby nezvládala izoláciu, prišla o prácu, ktorú zbožňovala a len pár týždňov pred tragickou udalosťou im zahynul rodinný psík. 23. júla 2020 si 23-ročná Ruby zobrala život v rodičovskom dome. „Toto nebola chyba nikoho iného, iba moja vlastná, prosím, oblečte si červenú farbu,“ zanechala za sebou odkaz mladá dievčina. Jej rodičia sú tragickou udalosťou zdrvený.

„18. júla 2020 sme išli s manželom na dovolenku. Pôvodný plán bol, že Ruby pôjde s nami, ale na poslednú chvíľu sa rozhodla, že nechce. Nikdy predtým sme ju nenechali samú. Bolo to iba päť dní, ale keď sme išli preč, začala byť viac znepokojená. Bála som sa o ňu a pamätám si, že som si myslela, že je dospelá a nemôžeme s ňou byť navždy,“ spomína mama Mary.

S dcérou telefonovali každý večer a po poslednom rozhovore, keď jej oznámili, že sa vracajú domov, znela v poriadku. „Keď sa nad tým spätne zamyslím, mala som tušiť, čo sa stane,“ vyčíta si mama Mary. Patologička potvrdila, že príčinou smrti mladučkej Ruby bolo obesenie v dôsledku depresie.

„Ruby mala v čase svojej smrti iba 23 rokov. Bola to výnimočná mladá dáma, vtipná, šikovná, krásna a niekto, kto myslel na ostatných. Bola to osoba, ktorá 10 rokov pred smrťou trpela problémami s duševným zdravím. Ruby bola človek so silnými zmenami nálady, zdá sa mi, že 23. júla mala jednu z týchto zmien nálad,“ povedal na súde koroner Jason Pegg.

„Už nedokázala zvládnuť životných démonov. Tak dlho bojovala, aby sa mala lepšie a darilo sa jej. Aj napriek všetkej podpore to Ruby, bohužiaľ, nezvládla bolo toho na ňu priveľa,“ uviedol na jej počesť rodinný priateľ Matt Cutting.