Cesta z politického patu? Netanjahu podporil návrh zákona umožňujúceho priamu voľbu premiéra

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podporil v pondelok návrh zákona, ktorý by umožnil priamu voľbu premiéra. Krajinu by to podľa jeho slov mohlo vyviesť z politického patu, ktorý trvá už dva roky. Netanjahuovi by legislatíva mohla zaručiť ďalšie funkčné obdobie v úrade a na poste predsedu vlády by mohol ostať napriek tomu, že čelí obvineniam z korupcie, uvádza agentúra AP.

"Politická patová situácia má riešenie, a veľká väčšina verejnosti ho podporuje," povedal Netanjahu poslancom svojej strany Jednota (Likud). Priama voľba premiéra by podľa neho zabránila "vytváraniu absurdných vlád" a Izraelčanom by umožnila vybrať si lídra v "predčasných voľbách, bez rozpustenia parlamentu". Netanjahua poveril začiatkom apríla prezident Reuven Rivlin zostavením novej vlády. Termín na jej vytvorenie mu vyprší 4. mája. Pondelňajší návrh predložila ultraortodoxná strana Sefardské združenie strážcov Tóry (Šas), ktorá je Netanjahuovým blízkym spojencom. Návrh požaduje konanie jednorázových predčasných volieb premiéra, pričom v tých by vyhral kandidát, ktorý by získal viac ako 40 percent hlasov. Parlamentné voľby z 23. marca boli už štvrtými v Izraeli za posledné dva roky. Jasnú parlamentnú väčšinu nezískal ani jeden z hlavných blokov: spojenci premiéra Netanjahua ani jeho odporcovia. Netanjahu a jeho spojenci získali v 120-člennom parlamente takmer polovicu kresiel. Zvyšné mandáty pripadli názorovo rozdeleným opozičným stranám. Na to, aby bol predmetný návrh zákona schválený, musela by zaňho zahlasovať väčšina, čiže 61 členov izraelského parlamentu (Knesetu). Či bude mať dostatočnú podporu však bezprostredne zrejmé nebolo. Netanjahuovi oponenti navrhovanú legislatívu okamžite odsúdili slovami, že Izrael ďalšie voľby nepotrebuje. V očkovaní proti COVID-19 sú svetovým lídrom: Izrael kúpil od Pfizeru ďalšie milióny vakcín Priame voľby premiéra sa v Izraeli konali v minulosti tri razy - v rokoch 1996, 1999 a 2001. Pre nespokojnosť obyvateľstva sa však krajina vrátila ku klasickému volebnému systému, keď voliči hlasujú za kandidátky jednotlivých politických strán.