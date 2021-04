Uvoľňovanie opatrení zvýši počet cestujúcich: Kedy sa obnovia linky bratislavskej MHD?

Hromadná doprava v hlavnom meste doteraz funguje v špeciálnom režime.

Medzi jednotlivými spojmi sú dlhšie časové intervaly a niektoré menej vyťažené linky nepremávajú vôbec. Dopravný podnik Bratislava tak rozhodol na základe platných opatrení, ale aj zlej finančnej situácie, s ktorou sa potýka už od začiatku pandémie. Včera sa však začalo s prvým uvoľňovaním opatrení, cestujúcich pribuda a školáci postupne putujú späť do lavíc. Kedy bude bratislavská MHD premávať opäť v normálnom režime?

Včera prišlo k prvým uvoľneniam opatrení, no MHD v hlavnom meste aj naďalej nepremáva v klasickom režime. „Z dôvodu zlej finančnej situácie vyvolanej výrazným výpadkom tržieb, ktorý spôsobila pandémia koronavírusu a výrazný pokles počtu cestujúcich, budú spoje bratislavskej MHD aj naďalej cez pracovný týždeň premávať v režime školské prázdniny,“ informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová s tým, že po 20-tej hodine premáva aj naďalej o polovicu menej električkových spojov a spojov autobusovej linky 95.

S uvoľňovaním opatrení však súvísí aj opätovný nástup niektorých ročníkov do škôl. „Spolu s postupným otváraním škôl sme však obnovili premávku vybraných školských spojov, konkrétne školské spoje pre zariadenia na Dúbravskej ceste, Mokrohájskej ulici a v Rači,“ dodala Melcerová s tým, že vyťaženosť spojov monitorujú a v prípade potreby nasadzujú kapacitne väčšie vozidlá, aby mali cestujúci dostatok priestoru.

Zdá sa, že jednotlivé spoje sa začínajú s uvoľňovanými opatreniami pomaly, ale isto zaplňovať. Svedčí o tom aj svedectvo jedného z našich čitateľov z mestskej časti Rača, ktorý sa potreboval v rannej špičke dostať do centra. „Keďže linka 7 je zrušená, ráno bola električka č. 3 plná ľudí. Podľa mňa to určite súvisí aj s uvoľňovaním opatrení, niektorí si možno šli nakúpiť a deti zas začínajú chodiť do školy,“ prezradil čitateľ Andrej s tým, že dúfa, že sa MHD čoskoro vráti do stavu pred pandémiou.

„Obnovenie pôvodného rozsahu prevádzky bude závisieť od aktuálneho vývoja počtu cestujúcich a od toho, či bude zo strany štátu poskytnutá finančná pomoc pre dopravné podniky,“ uzavrela hovorkyňa.

Ako premáva MHD

- naďalej sa funguje v režime „školské prázdniny“ okrem vybraných školských spojov

- nepremáva 6 liniek: 7, 94, 191, 192, 196 a 208

- po 20.00 premávajú všetky električky v intervale každých 15 minút, rovnako linka 95, ktorá v Petržalke nadväzuje na električku 3