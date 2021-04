Briti po otvorení krčiem ako odtrhnutí z reťaze: Pri tejto informácii vás rozbolí hlava

Kto by si to bol pred rokom a pol pomyslel, že z návštevy v krčmách sa stane spravodajská udalosť?

V Británii sa tejto téme venujú médiá vo veľkom. Britov totiž pustili do pubov po pol roku, a tak to aj vyzeralo. Počas tohto víkendu prepili neuveriteľné tri a pol miliardy eur. Len pív stiahli minulý týždeň viac ako 4 milióny denne. Očakáva sa, že tento týždeň toto číslo ešte poskočí až na 6 miliónov pív denne, pretože na Britské ostrovy konečne dorazilo teplé jarné počasie. Táto situácia nevyvoláva bolenie hlavy len u tých, ktorí to prehnali s alkoholom. Pivovary zháňajú čo najviac nákladných áut, aby do krčiem urýchlene dopravili 10 miliónov pív, ktoré tam potrebujú.