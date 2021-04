Vrtuľník Ingenuity sa úspešne vzniesol nad povrch červenej planéty: Prvý let na Marse!

Historický okamih! V riedkej atmosfére Marsu prvýkrát letel vrtuľník.

Malý stroj Ingenuity (Dômyselnosť) absolvoval v pondelok krátky skúšobný let.

V nasledujúcich dňoch ho čaká omnoho viac. Teraz sa vzniesol len pár metrov do výšky a vydržal tak necelú minútu. Potom opäť pristál.

Malú helikoptéru dopravila na Mars americká sonda Perseverance (Vytrvalosť). Tá ho aj sledovala kamerami. Satelit, obiehajúci okolo Marsu, prenášal údaje zo sondy na Zem. V centrále vesmírnej agentúry NASA panovala veľká nervozita. Prvý let totiž viackrát odkladali, aby si boli so všetkým istí. Po zadaní pokynu však niekoľko dlhých minút nevedeli, ako to dopadlo. Signálu z Marsu to totiž na Zem nejaký čas trvá.

Najprv začali prichádzať technické údaje, ktoré potvrdzovali, že vrtuľník je po vzlete i po pristátí v úplnom poriadku. Vzápätí prišli aj prvé fotografie. Jedna zachytáva helikoptéru na povrchu a ďalšia už nad ním. Sonda poslala aj video z letu, to však bolo príliš veľké a očakávalo sa, že potrvá 4 hodiny, kým dorazí. Stať sa tak malo až po uzávierke tohto vydania.

Je to historicky prvý let na inej planéte. V roku 1903 absolvovali prvý let lietadlom ťažším ako vzduch na Zemi bratia Wrightovci. Trval len 12 sekúnd, to Ingenuity sa na Marse držala dlhšie. Na pamiatku historickej udalosti mala na sebe pripevnený kúsok plátna z poťahu lietadla bratov Wrightovcov. Teraz sa NASA chystá na dlhšie prieskumné lety v okruhu približne 90 metrov okolo vozidla Perseverance.

Vrtuľník bude fotografovať povrch a pomáhať vyberať ďalšiu trasu marťanského prieskumníka. Lety sú veľmi náročné pre riedku atmosféru, ktorá tvorí len percento tej pozemskej. Napriek nižšej gravitácii to je, akoby sa vrtuľník pohyboval vo výške 30 km na Zemi.