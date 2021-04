Za dom vysolili 700-tisíc dolárov: Keď uvideli výsledok, ledva zalapali po dychu! To nemôže byť pravda

Túto chybu si budú vyčítať do konca života! Mladá rodina snívala o vlastnom dome, za ktorý utratila majland. Keď uvideli výsledok, ledva zalapali po dychu.

Ako uvádza portál Daily Mail, dvojnásobný otec Bishnu Aryal sa presťahoval z Nepálu do Austrálie, kde chcel začať nový život. Desaťročie si usilovne šetril, aby si mohol kúpiť pozemok v Edmondson Park na juhozápade od Sydney, kde mal raz stáť pre neho a jeho rodinu vysnívaný rodinný domček. Za pozemok vysolil šialených 398-tisíc dolárov (330-tisíc eur).

Dvojnásobný otecko podpísal v roku 2016 zmluvu so stavebnou firmou Zac Homes, ktorá mu mala domček postaviť. To ho stálo ďalších šialených 322-tisíc dolárov (267-tisíc eur). Keď sa konečne po troch rokoch dočkal svojho vysnívaného domu, takmer omdlel.

Firma mu postavila len polovicu domu, pričom z jednej strany mohol len zízať na šedú stenu bez okien a druhá polovica vyzerá tak, ako bolo plánované. Keď sa lepšie pozrel na zmluvu, ktorú podpísal, všetko nabralo jasnejšie kontúry. Bishnu sa nechal oklamať a podpísal zmluvu na polovicu dvojdomu, čo v konečnom dôsledku aj dostal. Teraz sa jeho vysnívaný domček stáva terčom posmechu a okoloidúci si ho neveriacky fotia.

„Zavolal som dozorcovi stavby a spýtal som sa ho, čo sa deje a prečo je ten dom taký, aký je. A on mi povedal: Je to dvojdom. Polovica dvojdomu. A ja som vtedy takmer omdlel,“ povedal pre médiá Bishnu, ktorý síce priznal, že jeho angličtina nie je ideálna, ale rozhodne nechcel, aby mu firma postavila len polovicu domu.

„Kde je môj dom? Chcem aj zvyšok domu. Nie je to samostatne stojaci dom. Je to polovica dvojdomu a vyzerá to trápne,“ znejú slová zúfalého otca dvoch detí. Teraz apeluje na všetkých, aby si poriadne čítali zmluvy a nenechali sa voviesť do omylu tak, ako on a jeho rodina.