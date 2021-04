Starostu Róberta Greša súd uznal vinným: Napadol úradníčku, dostal trest!

Má to poriadne nahnuté! Potýčka s podriadenou Katarínou (63) na pracovisku môže stáť funkciu bývalého policajta a stále úradujúceho starostu Cestíc (okr. Košice-okolie) Róberta Greša (50).

Okresný súd ho uznal vinným z ublíženia na zdaví, no rozsudok nie je právoplatný, keďže Grešo podal odpor. Starosta sa navyše sporí aj s expartnerkou Viktóriou (40), dcérou Kataríny, ktorej ako referentke umožnil pracovať len na lavičke úradu.

Poškodenou a dnes už prepustenou účtovníčkou je Katarína (63), ktorá Novému Času celý incident z leta 2019 opísala takto: „Starosta ma napadol dlaňou a rok som bola vypísaná. Takmer som ohluchla a po­dľa lekárov sa to už nezlepší. Hučí mi v hlave.“ Otvoriť galériu Katarína tvrdí, že jej po napadnutí ešte stále hučí v hlave. Zdroj: kz

Za ublíženie na zdraví sudkyňa Okresného súdu Košice-okolie starostu odsúdila na dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu v trvaní 20 mesiacov. Rozsudok však nie je právoplatný, lebo odsúdený Grešo podal odpor.

„Pojednávanie vlani v novembri bolo odročené na neurčito, pretože vyšetrovací spis bol predložený probačnému a mediačnému úradníkovi za účelom uzatvorenia zmieru medzi obžalovaným a poškodenou. Vo veci doposiaľ nebolo rozhodnuté,“ uviedla hovorkyňa Krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová. Samotný Grešo skutok dlho popieral a tvrdil dookola toto: „Je jasné, že sa to nestalo. Rozhodne súd.“ Teraz sa už nevyjadruje, no v prípade uznania viny by definitívne prišiel o mandát starostu.

Spor s expriateľkou

Neslávne pritom skončila aj dcéra poškodenej Viktória (40), ktorú „preslávilo“ úradovanie na lavičke, keď ju jej vtedajší partner Grešo ako referentku nepustil do kancelárie.

„Stále som na úrade práce a medzi nami je tiež súdne konanie pre pracovnoprávny spor. Vec už riešil aj Inšpektorát práce a čo viem, zistili nezrovnalosti starostu a dostal pokutu tisíc eur. Doteraz sa nikomu z nás dvoch neospravedlnil, využíva pandémiu a naťahuje čas, lebo už dávno nemal byť vo funkcii,“ uviedla.