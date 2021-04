Kedy zverejnia zmluvu na Sputnik V? Nejasnosti pretrvávajú

Nakúpili sme ju takmer pred dvoma mesiacmi, no stále nepoznáme podmienky dodania.

Okolo vakcíny Sputnik V sú neprestajné dohady už od 1. marca, keď pristála na košickom letisku. Ďalší chaos rozprúdila informácia, že Rusi žiadajú vakcínu späť, pričom minulý týždeň nám dokonca vrátili peniaze. Minister financií Igor Matovič (47) najskôr tvrdil, že dôvodom je to, že sme ju nedali testovať v certifikovanom laboratóriu, neskôr to bola vina ŠÚKL a Rusi nám v liste oznámili ako dôvod aj nezaplatenie vakcín. Kedy zverejnia zmluvu?

V súčasnosti máme na Slovensku 200-tisíc dávok Sputnika V. Očkovať ním by sa mohlo pokojne aj hneď, ak by minister zdravotníctva Vladimír Leng­varský vydal výnimku na jeho používanie. Spraviť tak chce však až po tom, čo prídu výsledky z maďarského laboratória, kam poslali vzorky minulý týždeň. Ruskú vakcínu už testovali aj na Slovensku, pričom všetky zo 14 testov vyšli v prospech Sputnika V. Otvoriť galériu Vladimír Lengvarský Zdroj: čtk

Problém bol s dodaním dokumentácie, ktorej chýbalo viac ako 80 %, a štátny regulátor tak nevedel zaručiť rovnaké charakteristiky a bezpečnosť každej z dodaných vakcín. Už niekoľko dní je na stole možnosť zverejnenia zmluvy, ktorú uzatvoril s Rusmi exminister Marek Krajčí. Tá by mohla rozlúsknuť, či majú Rusi právo žiadať od nás už zaplatenú vakcínu späť, tak ako to urobili pred necelými dvoma týždňami.

Matovič pritom najskôr tvrdil, že im prekáža to, že bola testovaná v necertifikovanom laboratóriu, čo sa však podľa prezidentky a ministerky spravodlivosti v zmluve či liste z Ruska ako dôvod neuvádza. Minister financií tak neskôr prišiel s tým, že Rusom prekážala veta v stanovisku ŠÚKL o tom, že vakcíny v jednotlivých krajinách sveta spája len názov, keďže prišli na to, že majú rozdielne vlastnosti, ktoré im výrobca nevysvetlil.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková spolu s vicepremiérom Štefanom Holým tak mali na starosti posúdenie zmluvy s Rusmi a to, či sa môže zverejniť. „Je to zmluva, ktorá patrí medzi zmluvy, ktoré majú byť povinne zverejňované, rovnako je to zmluva, ktorá v zmysle infozákona má byť sprístupnená na základe infožiadosti,“ povedala Kolíková. Teraz je na ministrovi zdravotníctva Leng­varskom, kedy tak spraví.

„Konkrétne informácie vzhľadom na aktuálne zmluvné podmienky komentovať v tejto chvíli nemôžeme, po dôkladnej analýze sa vyjadríme,“ konštatovala hovorkyňa Eliášová. Minister zahraničia Ivan Korčok hovorí, že na očkovanie Sputnikom V nebude mať vplyv prebiehajúci konflikt medzi Českom a Ruskom.

„Predpokladám, že stále máme dočinenia s vakcínou, ktorá má liečiť a nie s vakcínou, ktorá má mať iné účinky. Je to na stole ministra zdravotníctva a bol by som veľmi rád, keby sa všetko ostatné oddeľovalo od toho, čo je primárnym cieľom vlády SR - zdravie, bezpečnosť občanov. Tieto veci by som v samotnom rozhodovaní nespájal,“ povedal Korčok.