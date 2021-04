Česká kauza výbuchu vo Vrběticiach sa stupňuje: Vyhostíme ruských diplomatov?!

Dramatický špionážny film odohrávajúci sa v priamom prenose.

Takto hodnotia kauzu výbuchov v muničných skladoch v českých Vrběticiach, z ktorej Praha obviňuje agentov ruskej tajnej služby GRU, politici aj analytici v Čechách aj na Slovensku. Vysokopostavení predstavitelia oboch krajín sa zhodujú aj v tom, že z dôvodu potrebného utajenia zatiaľ nemôžu verejnosti prezradiť všetky informácie, ktoré majú na stole. Premiér Eduard Heger zvolal na dnes rokovanie Bezpečnostnej rady, kde sa bude rozhodovať, ako budeme ďalej postupovať.

Minister Ivan Korčok tvrdí, že má viac informácií, ktoré však zatiaľ nemôžu predniesť verejnosti. V pondelok sa konala aj Rada ministrov EÚ, kto by však čakal, že z nej vzíde silný signál na podporu Českej republiky, čakal márne. Korčok to vysvetľuje tak, že európski partneri sa najskôr potrebujú oboznámiť so všetkými dostupnými faktami, a až potom môžu prijať stanovisko. To platí podľa neho aj o Slovensku. „Naša odpoveď bude rozhodná, zodpovedná, ale nebude unáhlená. Nebudeme konať v pretekoch o mediálnu pozornosť,“ povedal. Je možné, že dôjde k vyhosteniu ruských diplomatov ako kolektívna odpoveď EÚ?

„V tejto chvíli sa ešte nehovorilo na tomto fóre o nejakej kolektívnej odpovedi. Česká republika, tu ich naplno podporujem, potrebujú priestor, aby hovorili bilaterálne a využili všetky fóra, ktoré sú k dispozícii a potom uvidíme, aká bude masa informácii a či dôjde prípadne k nejakej kolektívnej odpovedi,“ dodal Korčok.