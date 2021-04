Po dlhých mesiacoch lockdownu sa otvárajú služby, obchody aj lyžiarske strediská: Na čo sme sa najviac tešili?!

Konečne sme sa dočkali! Po 4 dlhých mesiacoch praskali vo švíkoch nielen kaderníctva, ale aj obchody s oblečením či obuvou.

Od pondelka sme mohli vyraziť už aj do zoologických záhrad či stráviť dovolenku v penzióne, aj keď len so stravou prinesenou priamo do izby. Od štvrtka si budeme môcť s negatívnym testom v našich veľhorách vychutnať aj lyžovačku. Čo Slovákom najviac chýbalo a na čo sa najviac tešili?!

Chýbali mi zákazníci

Nika (22), barbierka, Banská Bystrica

Služby sa otvorili po dlhých 4 mesiacoch lockdownu.

- Som veľmi rada, že po dlhých týždňoch sme mohli konečne otvoriť. Tešila som sa na kolegov, na prácu, ktorá ma veľmi baví a, samozrejme, na zákazníkov. Záujem je veľký, čo nás veľmi teší.“

Kúpila som si blúzku do práce

Majiteľka Martina (37) a zákazníčka Monika (40), Lučenec

- Robím v bankovom sektore a musím byť stále pekne a elegantne oblečená a tu som takúto módu našla. Prvé kroky teda viedli do tento predajne, kde som si kúpila blúzku, ktorú potrebujem.