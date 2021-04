Saganova nočná mora je späť! Odpisovaný veterán prežil čarovný týždeň

Comeback ako z ríše snov! Cyklistický veterán Mark Cavendish (35) sa vlani so slzami v očiach lúčil s fanúšikmi, keď do médií vyhlasoval, že pravdepodobne končí s kariérou. Dnes je všetko inak.

Expresný rýchlik sa na pretekoch Okolo Turecka predviedol v TOP forme. V ôsmich etapách zaznamenal 4 dominantné víťazstvá.

Vlani v októbri po belgických pretekoch Gent - Wevelgem Cavendish vyhlasoval, že išlo pravdepodobne o posledné preteky jeho kariéry. V tímových farbách Bahrain-McLaren vyzeral, že melie z posledného. V hĺbke srdca bol však presvedčený o tom, že končiť nechce. Aby toho nebolo málo, u britskej legendy sa potvrdil aj vírus Epsteina a Barrovej, ktorý spôsobuje infekčnú mononukleózu.

To teda rozhodne nie je vizitka, s ktorou by mal pretekár otvorené dvere do tímov najvyššej kategórie. Cavendishovi sa však rozhodli pomôcť sponzori a taktiež zavážili dobré vzťahy s manažérom belgickej stajne Deceuninck-Quick Step Patrickom Lefeverem.Lefevere sa preto rozhodol dať Cavendishovi opäť šancu. Ten sa mu minulý týždeň za jeho dôveru odvďačil famóznymi výkonmi na pretekoch Okolo Turecka, kde si v ôsmich etapách pripísal 4 dominantné víťazstvá.

„Niečo také by som si pred začiatkom pretekov nepredstavoval ani vo sne. Celý týždeň bol jednoducho čarovný. Navyše som zaznamenal aj 150. víťazstvo v profesionálnom pelotóne, čo je pre mňa krásny míľnik. To, že som súčasťou takého nadupaného tímu, ako je Quick-Step, je len čerešnička na torte,“ vyjadril sa Cavendish.

Slovenskí fanúšikovia si ho pamätajú predovšetkým z Tour de France 2017, keď sa dostal v dramatickom záverečnom špurte štvrtej etapy do nepríjemnej kolízie s Petrom Saganom. Tourminátora následne jury obvinila z toho, že Cavendisha pred cieľovou páskou zlikvidoval lakťom, za čo si náš cyklista vyslúžil nekompromisnú diskvalifikáciu. Mnohí cyklistickí odborníci sa v tom čase zhodli na tom, že išlo o mimoriadne mylný a nespravodlivý verdikt. Cavendishov návrat do formy tak musí byť pre Sagana hotová nočná mora.