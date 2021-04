Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa sťažuje spoza mreží: Pre kontroly v base som nemohol spať!

Ozýva sa po šiestich mesiacoch, ktoré strávil vo väzbe.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik (59), ktorý je obvinený z viacerých trestných činov vrátane korupcie, opisuje spoza mreží, ako zvláda život medzi štyrmi stenami. Sťažuje sa na časté budenie dozorcov, ktoré viedlo k spánkovému deficitu, aj obmedzený kontakt so svojou rodinou.

O väzobnom stíhaní a podmienkach väzby sa hovorí už dlhšie - začalo sa to však až po tom, čo sa za mrežami ocitli desiatky prominentných sudcov, prokurátorov či policajtov. Na to, ako sa k nemu za mrežami správajú, sa po novom sťažuje aj Kováčik, ktorý je vo väzbe od októbra. Súd ho poslal do kolúznej a preventívnej väzby, aby nemohol pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov. Obvinený je zo spolupráce so zločineckou skupinou, korupcie aj zneužitia právomoci verejného činiteľa.

„Väzba je fakultatívnym zaisťovacím inštitútom, ktorý nie je a nikdy nesmie byť považovaný za trest,“ píše Kováčik vo vyjadrení, ktoré zverejnili pravnelisty.sk. To, že ide skutočne o jeho slová, nám potvrdil advokát Erik Magál s tým, že jeho klient by mal byť vo väzbe v Bratislave.

Kováčik ďalej hovorí, že zažil pravidelné hodinové kontroly, pričom niektoré dni ho kontrolovali každú polhodinu. Dozorcovia nazreli cez prie­zor na dve­rách a rozsvietili svetlá. A to aj v noci, čo podľa neho viedlo k spánkovému deficitu. „Uve­de­né kon­tro­ly s roz­sve­co­va­ním svet­la pred­sta­vu­jú znač­ný a nep­ri­me­ra­ný zá­sah do prie­be­hu vý­ko­nu väz­by, pri­čom spô­so­bu­jú vý­raz­ný spán­ko­vý de­fi­cit, kto­rý má v ko­neč­nom dôs­led­ku ne­ga­tív­ny vplyv na fy­zic­ké zdra­vie, ako i na psy­chi­ku ob­vi­ne­né­ho,“ tvrdí Kováčik.

Nedostatočný kontakt so svetom

Bývalý špeciálny prokurátor sa sťažuje aj na problematickú komunikáciu s právnikmi a rodinou. „Z hľa­dis­ka osob­ných skú­se­nos­tí mô­žem kon­šta­to­vať, že v rám­ci pod­mie­nok vý­ko­nu väz­by sa ako jed­ným z naj­prob­le­ma­tic­kej­ších ja­ví ne­dos­ta­toč­ný kon­takt s oko­li­tým sve­tom,“ píše. Kvôli COVID-19 sú totiž osobné návštevy zakázané a z väzby môže komunikovať s rodinou len prostredníctvom telefonátov, listov a videohovorov. Jeho listy však prechádzajú kontrolou OČTK, a tak ich odoslanie trvá mesiac. Štyri týždne zaberie aj to, kým mu príde odpoveď.

S telefonátmi je to vraj tiež na dlho, keďže žiadosť o telefonát manželke podával na konci novembra 2020 a povolený mu bol v januári. Rektorka akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská vysvetľuje, že ZVJS má určité kompetencie aj v takom zmysle, či je potrebné osobu kontrolovať na základe určitých indícií.

„Každý väzobne stíhaný obvinený podľa toho, aký má druh väzby, má nastavené podmienky väzby. Pri kolúznej sú najťažšie. Ak je potrebné uskutočňovať nejaké kontroly, tak sú na to v podstate oprávnení, ale nemôže to vplývať na psychiku osoby,“ hovorí Kurilovská s tým, že Kováčik môže podať sťažnosť na postupy.

Svietiť je dovolené

Monika Kacvinská, hovorkyňa ZVJS

- Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interného predpisu zboru môžu byť obvinené osoby v kolúznej väzbe nepravidelne kontrolované, pričom časový interval dvoch po sebe nasledujúcich kontrol pri tejto činnosti predstavuje najviac 30/60 minút (podľa rizikovej skupiny). Kontroly sa vykonávajú aj v nočných hodinách a krátkodobé osvetlenie je pri kontrole povolené. Korešpondenciu obvineného v kolúznej väzbe odosiela ústav príslušnému OČTK alebo súdu neodkladne. Po prijatí doručovanej korešpondencie od OČTK alebo súdu je táto vydaná obvinenému v kolúznej väzbe v deň doručenia do ústavu.

Kováčikových 200-tisíc zamietli pod koberec

- Pred štyrmi rokmi si Kováčik vložil v banke 204-tisíc.

- Keďže je táto suma neobvykle vysoká, banka ju nahlásila finančnej spravodajskej jednotke. K prevereniu ani vyšetrovaniu nedošlo.

- Jednotke šéfoval Pavol Vorobjov, ktorý v súčasnosti figuruje vo viacerých kauzách. Vypovedal, že sa vklad hotovosti ututlal na pokyn jeho vtedajšieho nadriadeného Petra Hraška. Ten je vo väzbe pre kauzu Očistec.