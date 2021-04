Príšerný útok! Muž napadol predavačku v Kežmarku paralyzérom

Sedem až 12 rokov za mrežami hrozí 51-ročnému mužovi v prípade preukázania viny, a to za lúpež v jednej z kežmarských predajní

Ešte vo štvrtok 14. apríla do nej vošiel s paralyzérom, predavačku za pultom požiadal o fľašu alkoholu a dva balíčky cigariet, pričom z vedľajšieho pultu si zobral aj časopis. Ženu požiadal, aby tovar nablokovala a začal si ho ukladať do ruksaku. Počas toho však vytiahol spomínaný paralyzér.

„Priskočil k predavačke cez voľný priestor na konci pultu, chytil ju za plece a zapnutým elektrickým paralyzérom ju udrel do ruky i do ramena. Žena spadla na zem, to ale mužovi nestačilo a ešte ju paralyzérom udrel do hrude, krku i boku,“ opísala ďalej prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Napadnutá predavačka začala kričať, lupič spanikáril, vzal svoj ruksak a utiekol preč. Žena utrpela viacero ľahších zranení. Páchateľ spôsobil škodu vo výške 14 eur. Polícia ho následne vypátrala a zadržala.