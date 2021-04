Pandémia koronavírusu zasiahla nielen umelecký, no aj televízny svet a mnohé relácie dostali stopku. To však rozhodne nepocítila moderátorka Adela Vinczeová, ktorá si na nedostatok práce nemôže sťažovať ani v tomto období, nakoľko je doslova na roztrhanie. Svedčia o tom aj relácie ako Milujem Slovensko, Chart show, Trochu inak či momentálne obľúbená šou 2 na 1. Tá je Adelinou veľkou srdcovkou a hoci nakrúcanie dáva zabrať nielen jej, no aj celému tímu, z výsledku sa vždy nesmierne teší. Premýšľala však nad tým, že by niekto takto v markizáckej šou napálil ju? Jej slová vás zaručene prekvapia!