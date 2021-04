Poslanci sa zhodujú: Útok na Českú republiku je útokom na Slovensko

Útok na Českú republiku je útokom na Slovensko.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (klub SaS). Spolu s ďalšími kolegami z parlamentu Annou Zemanovou (SaS), Miroslavom Kollárom (nezaradený) a Andrejom Stančíkom (OĽaNO) vyjadril v nedeľu 19. apríla Česku podporu pred ruským veľvyslanectvom v Bratislave. Český premiér Andrej Babiš spolu s ministrom vnútra a dočasným ministrom zahraničia ČR Janom Hamáčkom na mimoriadnej tlačovej konferencii 17. apríla oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov. Identifikovali ich totiž ako pracovníkov ruských tajných služieb. Podľa Babiša a Hamáčka existuje podozrenie, že sa Rusko podieľalo na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, pri ktorom zomreli dvaja ľudia.

Poslanci sú znepokojení závažnými podozreniami týkajúcimi sa možnej účasti agentov ruskej tajnej služby na výbuchu v muničných skladoch vo Vrběticiach v roku 2014. Zhodujú sa, že útok na Českú republiku je útokom na Slovensko. „Česká republika je nielen naším spojencom v NATO a v Európskej únii, ale aj naším dobrým susedom a blízkym partnerom, s ktorým nás spájajú roky prežité v spoločnom štáte,” doplnil na sociálnej sieti Dostál. „Česká republika má našu podporu. Očakávame, že SR bude v tejto chvíli stáť plne a aktívne na strane Českej republiky,” zdôraznil.

Rusko vyhostí 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve. Ako prostredníctvom oficiálnej stránky uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí, všetkým nariadili opustiť krajinu najneskôr do pondelňajšej polnoci. Podľa webu TN.cz Česko pošle pre svojich pracovníkov do ruskej metropoly vládny špeciál, ktorý ich dopraví späť do vlasti.