Malý anjelik († 3) prehral boj s rakovinou: Z jeho posledných chvíľ pred smrťou puká srdce

Statočný trojročný chlapček bojoval so zákernou chorobou bez toho, aby sa prestal usmievať

Archie Warriner zápasil celých 15 mesiacov s rakovinou pečene, ktorá sa neskôr rozšírila aj do jeho pľúc. Rodičia nestrácali nádej. Niektoré liečby vyzerali sľubne, no žiadna napokon nepomohla. Ako píše portál Mirror, lekár im povedal, že potrebujú zázrak.

Ten napokon neprišiel a rozkošný chlapček zomrel v náručí rodičov. "Celý deň sme akosi vedeli, že sa to stane. Od rána len ležal a bol na veľkom množstve morfínu. Chvíľku predtým ako zomrel sa posadil, otvoril oči a pozrel sa na mňa a mamu. Natiahol ruky a obaja sme ho držali v jeho posledných chvíľach," opísal najťažšiu chvíľu zronený otec Michael Warriner (41). "V očiach sme mu videli lásku, ktorú k nám cíti aj to, aký je odvážny. Na konci nám dal vlastne dar," dodal. K partnerovi sa v rozprávaní pridala aj Lucy Heavey (35). "Odišiel pokojný, nemal žiadne bolesti. Bolo to vlastne jeho posledné zbohom. Chcel nám tým povedať, že je v poriadku a potom odišiel," povedala.

Archieho rodičia, ktorí žijú v Gedlingu, si ďalej zaspomínali, že ich statočný chlapček si prešiel chemoterapiou s úsmevom na tvári. Rakovinu mu diagnostikovalo koncom januára minulého roka, tesne po druhých narodeninách. Michael a Lucy boli odhodlaní dať mu, čo najväčšiu šancu na prežitie a preto kontaktovali farmaceutického giganta, aby mu zaistili lieky. Mama poslala spoločnosti dojemné video, v ktorom objasnila príbeh svojho syna. Spoločnosť sa ozvala do niekoľkých dní a vyhoveli jej žiadosti. "Nemali sme veľké šance, ale vyskúšali sme úplne všetko. Celý čas statočne bojoval," doplnil Michael.

Zronení rodiča sa teraz pripravujú na poslednú rozlúčku s Archiem. "Pohreb bude tá najťažšia vec. Definitívne sa s ním rozlúčime." Michaelov priateľ, boxer Leigh Wood, vydražil dve vstupenky na jeho ďalší zápas a boj s ním. Peniaze chce darovať na zaplatenie Archieho pohrebu.