3 x jarná polievka: Ako na ňu radia známi foodblogeri

Hoci je sezóna čerstvej zeleniny ešte len pred nami, aj prvé lúče jarného slnka nám už na tanieri majú čo ponúknuť. Recept na chutné polievky, ktoré svojou farbou i vôňou doslova privolávajú jar, vám tentoraz prezradia obľúbení foodblogeri.

Polievka z medvedieho cesnaku od Lenivej kuchárky

Bez lepku a laktózy

SUROVINY:

2 šalotky

3 stredne veľké zemiaky

2 stonky zeleru

1 karfiol romanesco

100 g medvedieho cesnaku

bezlaktózové maslo K-free

200 g uvareného cíceru

panenský olivový olej K-Bio

soľ, čierne korenie a mletý cesnak

bezlaktózová smotana na šľahanie K-free Otvoriť galériu Polievka z medvedieho cesnaku Zdroj: Kaufland

POSTUP:

1. Na masle opečieme nadrobno nasekané šalotky dosklovita. Pridáme nakrájané zemiaky a nakrájaný stonkový zeler, premiešame a chvíľku opekáme. Zalejeme horúcou vodou z kanvice (1,2 l) a necháme prikryté variť na miernom plameni. Karfiol rozdelíme na ružičky, osolíme, polejeme trochou olivového oleja a premiešame. Pečieme v rúre vyhriatej na 200°C asi 20 - 25 minút, zatiaľ si pripravíme cícer.

2. Do menšej formy presypeme odkvapkaný cícer, polejeme trochou olivového oleja, osolíme a okoreníme korením a mletým cesnakom. Premiešame a vložíme do rúry k pečenému karfiolu na posledných 15 minút. Keď sú zemiaky uvarené, karfiol a cícer upečené, pridáme do polievky karfiol a polovicu cíceru. Pár ružičiek karfiolu odložíme na ozdobu. Pridáme na kúsky nasekaný medvedí cesnak a polievku rozmixujeme.

3. Dosolíme a dokoreníme. Servírujeme s chrumkavým cícerom a ružičkami karfiolu. Ak by ste chceli zjemniť chuť medvedieho cesnaku, pridajte na záver do polievky ešte trochu bezlaktózovej smotany na šľahanie.

Zeleninová karí polievka od Metal Head in the Kitchen

Bez lepku a laktózy

SUROVINY:

1000 ml zeleninového vývaru

500 ml K-free mlieka

2 mrkvy

1 cibuľa

1 baklažán

2 pl olivového oleja

1 pl karí korenia

½ čl zázvoru (korenie)

3 strúčiky cesnaku

Na topping:

100 g tofu

2 čl olivového oleja

papričky jalapeňos

koriander

POSTUP:

1. V hlbšom hrnci na oleji opražíme nadrobno nakrájanú cibuľu, cesnak a zeleninu. Použijeme polovicu očisteného baklažánu, druhú opražíme spolu s tofu. Zeleninu chvíľku podusíme a prilejeme vývar.

2. Varíme asi 30 minút, aby zelenina jemne zmäkla, a zalejeme mliekom. Pridáme koreniny a ponorným mixérom rozmixujeme. Varíme ešte 10 minút.

3. Na oleji orestujeme druhú polovicu baklažánu spoločne s tofu, ochutíme soľou.

4. Polievku servírujeme s opraženým tofu a baklažánom, nakrájanou papričkou jalapeňos a koriandrom na zvýraznenie chuti.

Hrášková polievka s feniklom od The Story of a Cake

Bez lepku a laktózy

SUROVINY:

2 PL rastlinného oleja

1 menšia cibuľa

2 strúčiky cesnaku

2 ks menší fenikel

350 – 400 g mrazený alebo čerstvý hrášok

7 - 8 dl vývar alebo voda

1 - 1,5 dl K-free šľahačkovej smotany

soľ, mleté čierne korenie

na ozdobu vňať fenikla, tekvicové a konopné semienka, smotana a hrachové klíčky

POSTUP:

1. Na oleji orestujeme nadrobno nakrájanú cibuľku. Po 5 minútach pridáme pretlačené cesnakové strúčiky a restujeme ešte asi 1 min. Pridáme nakrájaný fenikel, krátko opražíme a zalejeme vývarom alebo vodou. Ďalej prilievame vývar podľa toho, či chceme hustejšiu alebo redšiu polievku.

2. 15 minút povaríme a pridáme hrášok. Chvíľu povaríme, osolíme, okoreníme podľa chuti, rozmixujeme ponorným mixérom a na záver pridáme K-free šľahačkovú smotanu. Polievku privedieme do varu a minútu povaríme.

3. Polievku servírujeme ozdobenú feniklovou vňaťou, semienkami, smotanou a hrachovými klíčkami.

