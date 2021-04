Starenka bojovala dlhé týždne v nemocnici s covidom: Neskutočné, kde napokon skončila

Elizabeth Mahoney (89) bola v nemocnici v Pontypoole 10 týždňov a statočne bojovala proti koronavírusu. Nevedela sa dočkať, kedy sa konečne vráti domov. Lenže práve v tom nastal veľký problém.

Ako píše Metro, Elizabeth úspešne porazila ochorenie COVID-19 a po dlhých týždňoch mohla ísť konečne domov. Avšak tam nedorazila. Zdravotníci ju totižto odviezli na zlú adresu. Rodina ju nedočkavo očakávala, no nikde jej nebolo. Brian Mahoney, syn Elizabeth, preto zavolal do nemocnice a povedali mu, že došlo k menšiemu nedorozumeniu.

Elizabeth previezli do domu v Newporte, ktorý bol vzdialený od toho jej približne osem kilometrov. Brianovi sa za túto chybu ihneď ospravedlnili a okamžite vyrazili po starenku. V tej chvíli sa mu troška pozastavil rozum. "Čo tým myslíte? Prosím nehovorte mi, že ste ju tam nechali,"povedal im do telefónu.

Okolnosti tohto nedorozumenia sa ešte prešetrujú, ale evidentne sa prehodili záznamy dvoch pacientiek. Brianovi však nedáva zmysel ďalšia vec. Jeho mamu vyniesli zdravotníci až do spálne, aby odpočívala. Ako je ale možné, že si ľudia nevšimli, že v posteli im leží úplne cudzí človek? Neskôr si to, samozrejme, všimli a veci sa dali do pohybu.

Ešte aj Elizabethe vedela, že sa nenachádza na správnej adrese. Snažila sa to vysvetliť zdravotníkom, ale tí ju nepočúvali. Nevedeli ani, ako sa volá. Celý čas jej hovorili Margaret.

Rodina bola strachom celá bez seba. Hoci ju sanitka neskôr priviezla domov, Brian sa o svoju matku mimoriadne bál. Žiadal, aby ju zobrali do nemocnice na kontrolu. Prednedávnom prekonala mozgovú príhodu. „Mali sme obavy, že sa jej stalo niečo zlé. Boh vie, čo to bolo za dom, do ktorého ju vzali," povedal syn.

Waleská záchranná služba sa následne verejne ospravedlnila za túto fatálnu chybu. Zároveň sa s Radou pre zdravie univerzity Aneurin Bevan snažia prísť na to, ako došlo k zámene adries.