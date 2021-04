Zvolen je len krôčik od postupu do finále: Slovan vybuchol aj v druhom domácom zápase!

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtom semifinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade Slovana Bratislava 4:2 a v celej sérii vedú už 3:1. Piaty zápas je na programe v stredu 21. apríla na zimnom štadióne vo Zvolene.

Obaja tréneri museli pred zápasom urobiť zmeny v zostavách. Kouč Zvolena Peter Oremus nemohol počítať so zraneným Pulišom, kormidelník Slovana Döme naopak zaradil do zápasu Maiera, ktorý nedohral sobotný duel.Slovan začal dobre, hneď v úvode hral presilovú hru, ktorú zásluhou Ranforda aj využil - 1:0. Domáci mali v prvej tretine viac šancí, tie najväčšie Kundrík. Jeho prvý pokus zastavila žŕdka a pri druhom mi zmarila radosť nepresná koncovka. Zvolen potom vyrovnal zásluhou Mikúša a strelec gólu vzápätí ponúkol šancu McPhersonovi. Ale stav 1:1 vydržal až do prestávky.Po začiatku druhej tretiny hral Slovan dve presilovky po sebe, najväčšiu šancu mal počas nich Zigo.Zvolen po tomto momente pridal na pohybe, darila sa mu kombinácia a napokon sa dostal do vedenia. V polovici zápasu sa najskôr nepresadil Mikúš po samostatnom nájazde, ale Zvolen zostal v útočnom pásme a o pár sekúnd neskôr strelil Mikúš svoj druhý gól - 1:2. Na konci druhého dejstva mal ďalšiu šancu Viedenský, ale mieril vedľa pravej žŕdky.Začiatok tretej tretiny bol v znamení veľkých šancí na oboch stranách. Najskôr sa nepresadil Viedenský a po ňom ani Kelemen, Zvolenčania si vydýchli po príležitosti Ranforda. V týchto fázach sa hral otvorený hokej, najmä domáci vsadili všetko na ofenzívu a hostia trpezlivo čakali na príležitosti.Tréneri Slovana po tomto góle vsadili všetko na jednu kartu, päť minút pred koncom odvolali z bránky Gudlevskisa. Slovan vzápätí zásluhou Meszároša znížil a 103 sekúnd pred koncom išiel na trestnú lavicu Mikúš. O'Donnell najskôr trafil žŕdku a následne rozhodol Kotvan gólom do prázdnej bránky.: "Mali sme vyhrať, boli sme dnes jednoznačne lepší.Séria je stále otvorená, ideme do Zvolena vyhrať.": "Bolo to ťažké víťazstvo. Mali sme zlý začiatok, boli sme nedisciplinovaní, potom sme zlepšili pohyb a pomohol nám gól na 1:1. Potom sa hralo hore-dolu, takýto hokej si nemôžeme dovoliť hrať.aby sme postúpili. Séria je veľmi vyrovnaná.(1:1, 0:1, 1:2)3. Ranford (Brodzinski, Šišovský), 56. Meszároš (Gašpar) – 15. Mikúš (Kubka, Stupka), 30. Mikúš (McPherson, Nuutinen), 54. Kelemen (Bondra, Betker), 60. Kotvan. Rozhodovali: Novák, Orolín Gegáň, D. Konc ml., vylúčení na 2 min: 2:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, bez divákov.Gudlevskis – Štajnoch, Meszároš, Ališauskas, Sersen, Brodzinski, Maier, Beňo, Valach – O'Donnell, Harris, Ranford – Šišovský, Petráš, Gašpar – Matoušek, Zigo, Rapáč – Kundrík, Bortňák, Lukošík: Rahm – Kotvan, Betker, Hatala, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, Tibenský, Bondra – Nuutinen, Mikúš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Jedlička, Marcinek – Gubančok