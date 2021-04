Babiš si otvoril ústa: Kedy sa prvýkrát rokovalo o výbuchu vo Vrběticiach? Prekvapivé zistenie

O možnom podiele ruskej tajnej služby na explóziách v muničnom areáli vo Vrběticiach v roku 2014 prvýkrát rokovali niektorí zástupcovia štátu minulú stredu 7. apríla ráno.

Premiér Andrej Babiš (ANO) to v nedeľu povedal v Českej televízii (ČT). Zopakoval, že písomnú správu Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) k tomu dostal tento týždeň v piatok popoludní.

"My sme v podstate prvýkrát o tom rokovali 7. apríla ráno," povedal premiér. "Prvýkrát som to dostal na papieri až v piatok," dodal. O dôvodnom podozrení o zapojení ruskej tajnej služby GRU do dvoch výbuchov vo Vrběticiach na Zlínsku premiér spolu s ministrom vnútra a zahraničia Janom Hamáčkom (ČSSD) informovali verejnosť v sobotu večer. Zároveň oznámili vyhostenie 18 pracovníkov ruského veľvyslanectva v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako členovia ruských spravodajských služieb.

O tom, že o veci vedel skôr ako v sobotu, hovoril v sobotu bývalý minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD). Hamáček to najskôr popieral, v nedeľu vyhlásil, že jeho od stredy plánovaná cesta do Moskvy pomáhala zastrieť prípravy vyhosťovania.