Analytik Zábojník hovorí o nebezpečnej hre: Ak by Česi obvinili Rusko omylom, hrozia vážne následky!

Podľa premiéra Andreja Babiša existuje podozrenie, že ruská tajná služba bola zapletená do výbuchov muničného skladu v českých Vrběticiach v roku 2014, kde zomreli dve osoby. Čo na kauzu hovorí bezpečnostný analytik Juraj Zábojník?

Ako vnímate informácie, že za výbuchmi v muničných skladoch v Česku bola podľa českej polície ruská tajná služba?

- Ide o mimoriadne citlivú vec, ktorá neprospieva k vytváraniu pokojnej atmosféry medzi dvoma štátmi. Takéto obvinenia spôsobujú neuveriteľné jazvy v diplomacii a spolupráci medzi národmi. Zvyčajne majú následky na obchod, ekonomiku a tým aj na obyvateľov. Vypustené slovo viac nevrátite a konanie tiež. Preto je veľmi dôležité, aby politici vychádzali z objektívnych informácií vlastných spravodajských služieb.

Tie môžu predkladať a narábať s nimi naozaj len profesionáli. Tu politická náklonnosť a umiestňovanie vlastných blízkych po voľbách nesmie existovať! Diletant dokáže spôsobiť ťažké škody pre štát a je to niekedy skôr, ako si dokážete kúpiť nové topánky. Ak majú české bezpečnostné zložky informácie podložené na pevnej základovej doske, tak je to niečo, čo sa tak často nestáva, preto to musí mať spravodlivú dohru.

Akú motiváciu by malo Rusko zaútočiť tajnou službou na vojenské sklady v Česku?

- Zmysel to má vždy taký, aký tomu dáme, ak sme ten, kto útok spôsobí. Kto útočí, má vždy oprávnené dôvody, ktoré vidí cez svoju optiku. Preto aj koná, aby eliminoval následky, ktoré nie sú v súlade s jeho stratégiou a presvedčením. Je to tenký ľad. V takejto nebezpečnej hre je vždy kľúčová prevencia. Každý štát musí dať veľký pozor, aby sa na jeho území neodohralo nič, čo by mohlo spôsobiť požiar medzi národmi.

Tvrdenie o účasti ruských agentov sa 7 rokov od výbuchov objavilo teraz, keď rastie napätie na rusko-ukrajinskej hranici a v čase diskusií, či sa môžu Rusi zúčastniť tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany.

- Je veľmi ťažké rozoznať, čo je pravda a čo nie, navyše ak sa to odohráva v prostredí spravodajských hier a robia to profesionáli. Ak si zoberieme, akí politici reprezentujú vo svete štáty, koho ľudia navolili – a to vrátane Slovenska, my sme ukážkoví – tak sa nečudujem, čo sa deje. Dnes presne nevieme, ako hodnovernými dôkazmi disponujú české bezpečnostné zložky. Predpokladám, že keď sa táto ruleta roztočila, tak obe strany vedia, čo sa bude diať a aký to bude mať dopad pre každého, kto pochybil.

Prečo by Rusi po takej riskantnej operácii v Česku nasadili rovnakých agentov aj na údajnú likvidáciu Skripaľovcov?

- Precíznosť, odbornosť, metodické postupy a hlavne nedokázateľnosť operácií spravodajských subjektov sú alfou a omegou. Jedna vec je však, čo píšu médiá, čo sa im pustilo a akými informáciami disponujú, a druhá vec, čo hovoria ústavní činitelia dotknutej krajiny priamo na kamery. Ruská tajná služba má svoju históriu a spochybňovať odbornú úroveň nejakej operácie by bolo veľmi jednoduché. Preto aj politici by mali prijímať rozhodnutia ako štátnici na základe kvalitných operatívnych poznatkov a dôkazov.

Česko zatiaľ nezverejnilo dôkazy o účasti GRU pri výbuchoch ani to, či dôkazy získalo samo, alebo ich poskytla tretia strana.

- Sám som zvedavý, aký to bude mať vývoj. Formulovanie otázky je správne a to či dôkazy získalo samo, alebo im ich poskytla tretia strana. Vždy totiž platí, že človek prijímajúci informácie z tretej strany prijíma rýchle rozhodnutia, má znaky nevyrovnanej povahy. Obzvlášť to platí v politike. Držím predstaviteľom ČR palce, aby súbor materiálu informácií, ktorým disponujú, mal pravdivú výpovednú hodnotu...

Ak mali Česi nespochybniteľné informácie o strojcoch útokov už niekoľko dní, prečo túto informáciu tajili a ako to súvisí s plánovanou návštevou ministra zahraničných vecí v Moskve?

- V politike to funguje trošku inak ako v reálnom ľudskom živote, kde si dvaja partneri hneď niečo vykričia. Aj keď bývajú diplomatické kroky vnímané ako skostnatelé a často nejasné, musia byť prehodnocované aj z hľadiska ich následkov. Veľmi si želám, aby sa táto citlivá vec v tejto ťažkej a zložitej dobe čím skôr vyriešila.