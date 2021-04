Pandemické opatrenia počas pohrebu princa Philipa († 99): Nie všetci si odporúčania vzali k srdcu

Vírus nezaujíma, či ste z chudobnej chatrče alebo z kráľovského paláca.

Ak britská kráľovská rodina nechcela, aby jej členov obviňovali z povýšeneckosti a panských manierov, bolo jasné, že pohreb princa Philipa († 99) musí prebiehať dôsledne v súlade s protipandemickými opatreniami. Treba povedať, že príslušníci kráľovskej rodiny opatrenia takmer do bodky dodržali.

Počas procesie zo súkromnej bohoslužobnej kaplnky kráľovnej na Windsorskom hrade do Kaplnky svätého Juraja síce účastníci sprievodu rúška nasadené nemali, no dodržiavali odstupy. Hádam jedinou výnimkou, kde by sa mohlo hovoriť o nedodržaní rozostupov, bol tretí rad, v ktorom išli znesvárení Philipovi vnukovia Harry (36) a William (38) a medzi nich sa vtesnal ich bratranec Peter Phillips (43). Pri vstupe do Kaplnky svätého Juraja si však už všetci účastníci sprievodu rúška poctivo nasadili a takmer všetci ich počas celého obradu mali stále na tvári.

Drobné porušenia opatrení sa dali pozorovať skôr na strane občanov, ktorí sa prišli so zosnulým princom rozlúčiť či už do Windsoru, k Buckinghamskému palácu alebo na iné oficiálne miesta spájané s britskou kráľovskou rodinou. Kráľovský palác vopred ľudí žiadal, aby sa týmto miestam v deň pohrebu vyhýbali, no nie všetci si tieto usmernenia vzali k srdcu. V uliciach neboli masy ľudí, aké by sa na takomto ikonickom podujatí očakávali nebyť koronavírusu. Ale ani zo stoviek ľudí, ktorí sa zhromažďovali vo Windsore či v Londýne, by epidemiológovia určite radosť nemali.