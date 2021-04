Herec Braňo Mosný sa vďaka Markíze nabalí: Nový kšeft v Oteckoch a kráľovské zárobky!

Stáva sa z neho nová televízna hviezda! Herca Braňa Mosného (33) spoznalo celé Slovensko vďaka markizáckemu seriálu Sestričky, kde stvárňuje nepríjemného lekára.

Neskôr prišla ponuka do zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome, kde umelec prekvapil a predvádza úctyhodné výkony. Ako sa však zdá, televízia si svoju tvár vyvažuje zlatom, pretože Mosný najnovšie zarezáva aj v obľúbenom seriáli Oteckovia. Novému Času sa podarilo zistiť, že za tri veľké projekty sa jeho bankové konto zvýši o rozprávkovú sumu!

Mosný sa na pracovné ponuky rozhodne nemôže sťažovať. Jeho vlajková loď televízia Markíza mu totiž hádže jeden projekt za druhým. Herec začínal v seriáli Sestričky a hoci stvárňuje arogantného lekára, jeho fanúšikovská základňa sa už vtedy poriadne rozrástla. To si zrejme všimla aj samotná Markíza, keď dostal pozvánku do zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome. Ako je to už zvykom, za veľké projekty sa platia veľké peniaze a inak tomu nie je ani v prípade sympaťáka Mosného.

„Za Sestričky by mohol mať tak 600 eur za nakrúcací deň, pričom za mesiac má približne 6 pracovných dní,“ prezradil Novému Času dobre informovaný zdroj z televízneho prostredia. Hercova peňaženka sa tak môže naplniť za tento projekt za jediný mesiac o približne 3 600 eur. „Tvoja tvár je náročný projekt, preto ide o vyššie sumy. Za jednu časť môže mať tak cca 1 500 eur. Takže za desať častí by si mohol prilepšiť o 15 000 eur,“ hovorí zdroj.

Tam však rozhodne hercove zárobky nekončia. Podľa informácií Nového Času totiž herec začal nakrúcať seriál Oteckovia, kde bude hlavou novej rodiny. „Vážim si, že mám prácu, lebo mnohí moji kolegovia ju v tejto dobe, žiaľ, nemajú. Zvládam to s radosťou a láskou. Stalo sa mi už v divadle, že som skúšal viacero predstavení naraz. Toto je však iné prostredie, iná dynamika práce, nové skúsenosti, noví ľudia, v tomto je to iné. Je to fyzicky náročné,“ priznal pre Nový Čas víkend seriálový Noro.

Bude z neho boháč

Za účinkovanie v obľúbenom seriáli by mohol herec zarobiť približne 350 eur za nakrúcací deň. „Za mesiac má približne 10 pracovných dní. Čiže by mu to hodilo 3 500 eur,“ uzavrel zdroj. Je teda isté, že z kedysi neznámeho herca sa stáva hviezda s kráľovskými zárobkami. Ak totiž spočítame všetky tri projekty, na Mosného účte by mohlo pristáť vyše 22 000 eur. Talentovaný Mosný sa pomaly, ale isto dostáva na pomyselný televízny Olymp a medzi najznámejšie tváre Markízy. Teraz si len svoju viac ako dobrú pozíciu medzi stálicami musí udržať.