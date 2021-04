Ťažké obdobie herečky Podzámskej: Pandémia ju obrala o prácu, lásku sa jej nájsť nedarí

Známa slovenská herečka Elena Podzámska (49) to nemá jednoduché. Ako mnohí, aj ona pocítila na vlastnej koži dopady nebezpečnej pandémie, ktorá jej na stále neurčitý čas zobrala kus hereckej práce.

A tak aj ona prežíva podstatne viac chvíľ doma so svojou dcérkou Radkou (16), s ktorou má ukážkový vzťah. Lenže aj herečka cíti, že už je pridlho sama a nejaký kus prázdna v jej živote je stále nevyplnený. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Podzámska má síce šarmu na rozdávanie, no, žiaľ, partnera doma nemá. Spoločné chvíle si užíva s milovanou dcérkou Radkou. „Priala by som si byť vo vzťahu ako, myslím si, že každá žena či každý chlap, ale nie je to tak,“ priznala sympatická herečka Novému Času. Tá tvorila v minulosti pár s tanečníkom Matejom Chrenom a dlho sa z rozchodu dávala dokopy.

No okrem toho, že nemá oporné mužské plece, o ktoré by sa vedela oprieť aj počas nebezpečnej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu, jej navyše radikálne ubudlo aj práce. „Nemám sa úplne najideálnejšie. Myslím si, že viacero z nás umelcov - či už herci, hudobníci, maliari, tanečníci - to nemáme ľahké. Ten home office v rámci našej profesie je svojím spôsobom nulový. Ja, chvalabohu, mám sem-tam dabing, samozrejme za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, a takisto nahrávanie reklám,“ dodala Elena.

A konečne sa nedávno rozbehla aj nejaká seriálová práca, za ktorú je veľmi vďačná. „Teraz sme začali točiť 4. sériu Sestričiek, samozrejme, za dodržiavania všetkých predpisov. A tak prežívam a neupadám na duchu, ale tiež nie som ani úplne šťastná,“ uzavrela herečka.