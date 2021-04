Hereckí velikáni Lasica a Štepka v zúfalej situácii kvôli korone: Naše divadlá sú pred krachom!

Umenie sa ocitlo na kraji priepasti! Zúriaca pandémia koronavírusu si vyberá svoju daň nielen na našom zdraví, ale aj v prázdnych peňaženkách.

Ruka v ruke so zatvorenými prevádzkami idú aj všetky kultúrne a umelecké inštitúcie, ktoré prišli o svojich divákov a teda aj o zisky. Svoje o tom vedia velikáni slovenskej divadelnej scény Milan Lasica (81) a Stanislav Štepka (76). Obaja totiž figurujú ako spoločníci vo svojich vlastných divadlách, ktoré sa pomaly, ale isto ocitajú pred ich možným definitívnym zatvorením!

Štúdio L + S, rovnako ako Radošinské naivné divadlo, stálo pri formovaní slovenskej umeleckej scény. Hoci svojich fanúšikov majú obe divadlá po celej krajine a poznajú ich aj českí diváci, inštitúcie už čoskoro môžu nadobro zatvoriť svoje brány. „My už ani sami nevieme, od čoho alebo od koho sme závislí. Ak to takto pôjde ďalej, zrejme už nikdy ani hrať nezačneme,“ bez okolkov priznáva Lasica. Ťažko je pre neho povedať, aké skutočné finančné straty divadlo v roku 2020 utrpelo.

„To by sme najskôr museli uvažovať o tom, aké by sme mali zisky. Pretože v divadle, ktoré má dvesto sedadiel, nemôžu byť nejaké veľké zisky, to by muselo byť mimoriadne vysoké vstupné. Tie straty sa potom odvíjajú aj od toho, či je niekto ochotný vás podporiť alebo nie,“ vysvetlil nám umelec. Keď však aj po uvoľnení opatrení divadlá otvoria, umelec sa bojí, či budú mať dostatok divákov.

„Nedá sa s istotou povedať, či hneď po uvoľnení budú divadlá plné, hoci ja sa trochu čudujem tomu, že nemôžeme v tejto situácii pustiť dvesto ľudí na dve hodiny do divadla, keď ich môže aj viac cestovať osem hodín v lietadle na Seychely,“ uzatvoril umelec dúfajúc, že budúcnosť aspoň trochu myslí aj na zachovanie umenia na Slovensku.

Čo bude s radošincami?

Rovnaké problémy trápia aj Stanislava Štepku, ktorý sa obáva o prevádzku divadla legendárnych radošincov. „Bojím sa o divákov. My síce píšeme, chystáme veci, ale robíme to iba preto, aby sme čosi robili a nevyšli z toho rozmýšľania o divadle. Ale tiež sa bojím, že je to beh na veľmi dlhé trate, ak to má cieľ,“ zdôveril sa umelec so svojimi obavami v relácii RTVS Zlaté časy. Agentúra RND, pod ktorou divadlo pôsobí, vykazuje za rok 2020 stratu 60 000 eur a ocitla sa tak v mínusových číslach. Tržby firmy klesli v porovnaní s rokom 2019 až o 230 000 eur.