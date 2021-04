Zákulisie pohrebu odtajnené: Harrymu sa dostalo mrazivého privítania od rodiny!

Ani pohreb princa Philipa († 99) sa nezaobišiel bez napätia v kráľovskej rodine.

Ako informuje Mail online, princ Harry sa dočkal mrazivého privítania od rodiny. Počas pohrebu zosnulého manžela kráľovnej Alžbety II. kráčal za rakvou spolu s jeho bratom Williamom. Na tom by nebolo nič zvláštne, až na to, že medzi nimi bol ich bratranec Peter Phillips, syn princeznej Anny.

Práve princ William mal požiadať ich bratranca, aby medzi nimi stál. Bolo to zároveň prvýkrát, čo sa stretol na verejnosti s Harrym, ktorý odišiel s Meghan žiť do Los Angeles. Situáciu nezlepšil ani ich škandalózny rozhovor s Oprah Winfrey. Hoci bol Harry po prílete do Británie ihneď izolovaný, veľkej pozornosti sa nedočkal ani neskôr.

Podľa informácií portálu ho s vrúcnou náručou neprivítila princezná Anna, ani princ Edward a jeho manželka Sophie. "Paradoxne, jediný, kto voči nemu prejavil súcit, bol princ Andrew," uviedol zdroj. Práve ten vie, čo to znamená byť outsiderom, vďaka bývalej manželke Sarah Ferguson.

"Pokiaľ ide o ostatných, existuje hlboký pocit ochrany voči kráľovnej a zášť voči Harrymu. Po tom, čo on a Meghan hovorili o Oprah, s ním nemajú príbuzní veľa súcitu. Stále sú veľmi rozrušení," dodal zdroj. Členovia kráľovskej rodiny stoja na jednej strane a ohľadom Harryho majú jasno: "Všetci si myslia, že sa správal otrasne. “

Princ Harry ale našiel svojho spojenca. Rozprával sa s princeznou Eugeniou. Avšak jeho vzťahy so zvyškom britskej monarchie nie sú také ružové. Spolu s Meghan prednedávnom informovali, že jeden člen kráľovskej rodiny riešil farbu pleti ich dieťaťa. Nie je isté, kto tieto slová vypustil z úst, no nemala to byť kráľovná Alžbeta II., či princ Philip.