Vychýrený architekt Majunke († 67) navrhol najslávnejšie stavby Tatier: Kuriozita pri vzniku Téryho chaty

Uplynulo sto rokov, čo zomrel chýrny architekt Vysokých Tatier. Gedeona Majunkeho († 67) uznávalina kráľovskom dvore, aristokrati, klerici a známi bol aj medzi prostými ľuďmi.

Na dnešné pomery išlo o hviezdu vo svojom fachu. Celý život strávil pod štítmi Vysokých Tatier, kde navrhol desiatky originálnych stavieb. Okrem Téryho chaty postavila jeho firma aj Kostol Panny Márie v Starom Smokovci či veľa luxusných letohrádkov. Napriek tomu však v Tatrách nie je jeho meno na žiadnej pamätnej tabuli...

Vo Vysokých Tatrách zavládol prvý väčší stavebný boom pred 200 rokmi. Rozpútal ho gróf István Csáky, ktorý dal postaviť prvé dve budovy v dnešnom Starom Smokovci. Písal sa rok 1793. O sto rokov už v tatranských osadách vládol čulý turistický ruch. Okrem čerstvého vzduchu a krásnej, takmer panenskej prírody, lákali ľudí do našich veľhôr aj zaujímavé budovy.

Väčšinu vtedajších stavieb pod tatranskými masívmi niesli rukopis jedného z najznámejších architektov tej doby - Gedeona Majunkeho, rodáka zo Spišskej Soboty, ktorého označujú ako architekta Tatier a tento mesiac uplynulo sto rokov od jeho smrti. „Jeden z našich najvýznamnejších rodákov zomrel pred sto rokmi, ale dodnes obdivujeme jeho diela, ktoré sú charakteristickými stavbami Tatier. Sú to skvosty, a preto sme mu venovali výstavu,“ vyjadrila sa obdivne o tomto géniovi riaditeľka Tatranskej galérie Hana Ondrušeková (64).

Staval kostoly aj rezidencie

Gedeon nielenže navrhol projekty desiatok budov, ale aj mnohé stavby vďaka svojej stavebnej firme zrealizoval. Išlo o honosné vily, hotely aj reštaurácie, no okrem práce pre súkromníkov vo veľkom kreslil aj kostoly či iné verejnosti dostupné miesta. Mnohé však už dnes nestoja. Zničil ich zub času aj požiare, no osud väčšiny spečatili stavbári ďalších generácií a laxný prístup úradov v minulosti.

Napriek tomu sa dodnes zachovali niektoré jedinečné skvosty, ako sú Téryho chata či prezidentský zámoček. Veľa stavieb navrhoval v eklektickom až secesnom štýle a rád využíval prvky gotiky a renesancie. Najčastejšie pracoval s drevom, z ktorého jeho remeselníci vyrezávali vežičky, terasy aj balkóny.

Miloval symetriu, a to sa zapáčilo arcivojvodkyni Klotilde Habsburskej, ktorá si od Majunkeho dala v roku 1887 navrhnúť a postaviť sídlo. Etablovaného architekta pravidelne oslovovali aristokrati. Knieža Hohenlohe sa radil do tohto zástupu a Gedeon mu nakrelil rezidencie.

Okrem toho postavil aj prvé sanatóriá v Tatranskej Polianke. V Gelnici zasa navrhol pre grófa Thurza kúpele a rezidenciu. „Ostáva takmer neznámou tatranskou osobnosťou. Škoda, lebo dal týmto osadám nezameniteľný charakter,“ prezradil architekt Viliam Kubovčík (59).

Gedeon Wilhelm Majunke

(* 9. mája 1854, Spišská Sobota, Slovensko – † 10. apríla 1921)

Bol významným predstaviteľom architektúry na prelome 19. a 20. storočia. Rodina má korene v Taliansku, no celý život strávil pod Tatrami. Základnú školu absolvoval v Spišskej Sobote a Hlavnú štátnu reálnu školu navštevoval v Košiciach v rokoch 1866 až 1873. Na Vysokú školu technickú chodil vo Viedni a tam absolvoval aj Hansenovu majstrovskú umeleckú školu. Napriek lukratívnym pracovným ponukám vo Viedni sa vrátil pod Tatry.

1899 - Téryho chata Otvoriť galériu 1 899 - Téryho chata Zdroj: anc

V Malej Studenej doline vo výške 2 015 m n. m. 21. augusta 1899 otvorili Téryho chatu. Od návrhu po dokončenie prešlo 16 mesiacov. Použil na to 28 280 kg cementu, 4 425 kg vápna, 3 300 kg sadry, 10 739 kg železa a 51 335 kg iného stavebného materiálu. Všetko museli na stavbu vyniesť robotníci na chrbte. Na stavbe sa vystriedalo 125 robotníkov a nedošlo k žiadnemu zraneniu. Ak potrebovali pri stavbe pomoc alebo radu architekta Majunkeho, dali mu zrkadlom signál do Spišskej Soboty, kde býval, a on do viac ako dvetisícmetrovej výšky za nimi prišiel. Odtiaľ dal svojej žene opäť zrkadlom signál, že šťastlivo prišiel.