Je to tu! Slovensko prechádza do bordovej fázy COVID automatu: Čo sa od pondelka mení

Po štyroch mesiacoch sme sa konečne dočkali! Slovensko v pondelok prechádza do bordovej fázy COVID automatu a otvárajú sa obchody, kostoly, plavárne či ubytovacie zariadenia.

O týždeň by sme si podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (53) mohli i posedieť na terase reštaurácií. Čísla sa totiž stále zlepšujú a aktuálne máme v nemonicicach toľko pacientov, ako sme mali naposledy v decembri.

V pondelok prechádzame do bordovej fázy COVID automatu a začíname s uvoľňovaním. „Aktuálne práve aj vďaka zodpovednosti ľudí a ich dôslednému dodržiavaniu sa od pondelka Slovensko ako krajina presúva do bordovej farby, vďaka čomu sa uvoľňujú viaceré opatrenia,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Podmienky na prechod do bordovej fázy sme splnili už dávnejšie. Jednou z nich bolo menej ako 3-tisíc hospitalizovaných, čo bolo už počas Veľkej noci. Podľa súčasných pravidiel automatu však treba čakať 13 dní na to, aby sa potvrdil klesajúci trend. A ten sa potvrdil. Včera bolo v nemocniciach s covidom alebo podozrením naň 1 953 pacientov.

„Počet hospitalizovaných pod 2000 je pozitívnym rozmerom, naďalej však treba pozorne sledovať počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, čo je dôležitým rozmerom z hľadiska kapacít pre pacientov, ktorí si vyžadujú intenzivistickú zdravotnú starostlivosť,“ hovorí Eliášová.

Odborníci však varovali, že ešte treba počkať na efekt Veľkej noci, počas ktorej bola zvýšená mobilita. „Môžeme skonštatovať, že aktuálne dostupné čísla ukazujú, že ľudia boli počas sviatkov zodpovední,“ uzavrela Eliášová.

„Efekt Veľkej noci ešte neuvidíme na hospitalizáciách, pretože to je mesačný posun. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že sviatky nespôsobili nejaké zhoršovanie počtu infikovaných, čo je dobrá správa. Definitívnu informáciu by sme mali mať v priebehu tohto týždňa,“ povedal Novému Času lekár Peter Visolajský.

Veľké rozdiely medzi okresmi

Analytik Ivan Bošňák zas upozorňuje, že máme veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. „4- až 6-násobok medzi okresmi nie je výnimkou. Rovnako rozdielny máme trend v regiónoch. Niekde sa vírus drží (Kysuce, Turiec, Horné Považie, pod Tatrami: Žilinský a Prešovský kraj), a niekde je situácia už trvale výborná (Nitriansky a Bratislavský kraj), prípadne sa trvale zlepšuje (Trnavský a Košický kraj). Toto je parketa pre tím epidemiológov a pre hygienikov. Neexistuje jedno Slovensko, neexistuje rovnaká hrozba a dobre to vidno v nemocniciach,“ hovorí Bošňák.