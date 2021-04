Krajiny lákajú ľudí na očkovanie rôznymi darčekmi: Prečítajte si najväčšie bizarnosti

Na predstave ihly zabodnutej do ramena nie je nič moc lákavé. A preto aby povzbudili obyvateľov k očkovaniu, prišli niektoré krajiny s rozmanitými stimulmi.

V jednom indickom meste je za očkovanie možné dostať zlatú ozdobu do nosa alebo tyčový mixér, kým v Číne na zodpovedného obyvateľa čaká nie jedna, ale hneď dve krabice vajec, napísal spravodajský server The Guardian. "Na tých vajíčkach nezáleží," povedala denníku South China Morning Post obyvateľka Pekingu, ktorá má cez 60 rokov. Do fronty na očkovanie sa vraj postavila preto, že ju k tomu úrady neustále vyzývali, a nie preto, aby dostala bielkoviny zadarmo.

V ďalších častiach čínskej metropoly môžu ľudia získať nákupné kupóny a poukážky. Iné čínske mestá prišli s ponukou kuracích krídel, papierových vreckoviek, múky, finančnej odmeny a voľného vstupu do parkov - hoci poslednú spomínanú odmenu obyvatelia kritizovali ako lakomú. V indickom meste Rádžkót v štáte Gudžarát sa spojili zlatníci, ktorí ponúkli ženám za očkovanie zlatý piercing do nosa zadarmo, zatiaľ čo mužom bol ponúknutý ručný mixér, informoval denník Hindustan Times.

Indickí obchodníci v ďalších častiach krajiny ľuďom rozdávali malé občerstvenie, zľavy na opravu áut, papiernický tovar, sladkosti a kuracie pokrmy. Mestská správa severnej časti Dillí naopak ponúkla za očkovanie päťpercentnú zľavu na dani. Rusi za očkovanie mohli dostať zmrzlinu zadarmo, zatiaľ čo niektorí Izraelčania dostali plechovku coly, alkoholické alebo nealkoholické pivo, pletený bochník chleba chala, pizzu, pečivo či šolet - tradičný pokrm pripravovaný obvykle cez sabat.

Tri reštaurácie v Dubaji ponúkli ľuďom za prvú dávku očkovania desaťpercentnú zľavu z účtu - a 20 percent, ak už majú obe. V Spojených štátoch boli ľuďom ponúknuté šišky s polevou, marihuana, pivo, žetóny do arkádových hier, zatavené plastové puzdro na potvrdenie o očkovaní, pražená kukurica, peniaze, počítačové hry zadarmo či prenájom surfovacej dosky a šnorchlu, informoval Forbes.

Reťazec Red Rooster ponúkol zamestnancom bonus 250 dolárov a dva platené dni voľna. V iných častiach sveta sa zdá, že ľuďom stačí ako odmena samotné vzrušenie z toho, že sa nechávajú očkovať - ​​napríklad v hlavnom meste Mexika, kde ľudia čakajúci na vakcínu tancovali za zvukov hudby. A indonézske úrady veria, že lepšie ako odmena funguje trest. Ľuďom odmietajúcim očkovanie hrozia pokuty alebo obmedzenie sociálnych dávok, napísala nadácia Thompson Reuters Foundation.