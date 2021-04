Štart Mareka Hamšíka v Göteborgu sa blíži: Otvorene priznal, že má obavy

Takmer mesiac a pol po podpise zmluvy s IFK Göteborg nastal čas, aby Marek Hamšík odohral v dres tohto švédskeho klubu prvý súťažný zápas. Hamšík počas víkendu prvýkrát trénoval so spoluhráčmi po zranení lýtka

Podľa vlastných slov je pripravený zasiahnuť do pondelkového súboja proti AIK Štokholm v rámci 2. kola nového ročníka Allsvenskan.

"Trénoval som iba dva dni, ale cítim sa dobre. Bolesť pominula a nemám to ani stuhnuté. Myslím si, že som pripravený," uviedol Marek Hamšík pre švédske médiá, cituje ho aj portál Aftonbladet. Na otázku, ako trávil niekoľko týždňov, keď pre zranenie mohol len individuálne trénovať, odpovedal: "Každý futbalista chce hrať, preto pre mňa nebolo ľahké zostať v telocvični. Nehral som štyri mesiace a nebude to ľahké. Neviem, koľko času dostanem v zápase. Samozrejme, pokúsime sa zvíťaziť. Viem, že je to pre naše mužstvo dôležitý zápas."

Podľa Aftonbladetu sa v sobotu naplno celú hodinu venoval nacvičovaniu herných situácií, v nedeľu bol súčasťou taktického výcviku. Podľa neho to nevyzeralo na to, aby bol v pondelok súčasťou základnej jedenástky trénera Rolanda Nilssona. "Na tréningu vyzeral dobre. Uvidíme, ako zareaguje jeho telo. Každopádne hrať môže len vtedy, keď absolvuje plnohodnotný tréning," skonštatoval Roland Nilsson.

Zdravotná situácia v tíme z Göteborgu sa za ostatný týždeň výrazne zlepšila. Okrem slovenského reprezentačného kapitána sa dávali zdravotne do poriadku aj Sebastian Eriksson, Simon Thern, Kolbeinn Sigthórsson a Hosam Aiesh. Tí všetci trénovali počas víkendu naplno. Otáznik ešte visí nad útočníkom Robinom Söderom, ktorý trénoval iba v posilňovni.

Pre Hamšíka je IFK Göteborg niečo ako z núdze cnosť. Po predčasnom konci v čínskom klube Ta-lien Pro už po skončení zimného prestupového obdobia vo väčšine krajín už v Európe nemal veľa možností, kde môže pokračovať v jarnej časti sezóny. Napokon sa rýchlo dohodol na severe Európy na zmluve do 30. augusta 2021.

Dlhoročný špílmacher slovenskej reprezentácie si nemohol dovoliť zostať bez klubového angažmánu. Slovenská reprezentácia ho potrebuje v kvalifikácii MS 2022, ale najmä na letnom záverečnom turnaji majstrovstiev Európy. Tam si Slováci postupne zmerajú sily 14. júna s Poliakmi, o štyri dni neskôr nastúpia proti Švédom a o ďalších päť dní proti Španielom.

Vo Švédsku sa hrá opačným systémom ako vo väčšine európskych krajín jar - jeseň. Najvyššia súťaž sa začala 10. apríla a v 1. kole IFK Göteborg ešte bez Hamšíka v zostave remizoval na trávniku Örebra 0:0.