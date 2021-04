Podľa Hamáčka sa Moskva uchýli k rovnakému kroku: Po vyhostení ruských diplomatov očakáva ostrú reakciu

Český vicepremiér Jan Hamáček očakáva, že Rusko recipročne vyhostí českých diplomatov.

V relácii Otázky Václava Moravce v Českej televízii uviedol, že sa Moskva k tomu chystá, ale zatiaľ nevedia počet, informuje spravodajský portál iDNES.cz. Hamáček v sobotu s premiérom Andrejom Babišom oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov v Česku, ktorých české rozviedky identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb.

Hamáček, ktorý je ministrom vnútra a tiež povereným šéfom českej diplomacie, uviedol, že štandardný postup je reciprocita a očakávajú, že z Ruska vyhostia obdobný počet zamestnancov českej diplomatickej misie. Česká diplomacia podľa jeho slov podnikla všetky kroky, aby bola na to pripravená. „Musíme byť pripravení na to, že Rusi zareagujú. Samozrejme by bolo logickejšie, keby pri tej reakcii vzali do úvahy veľkosť našej ambasády a ich, je to však vec, ktorú si rozhoduje ruská strana a my s ňou budeme musieť nejako pracovať,“ vysvetlil Hamáček.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová v sobotu vyhlásila, že „Česká republika dobre vie, aké dôsledky môže po vyhostení 18 ruských diplomatov očakávať“. „Praha si je dobre vedomá, čo bude nasledovať po takýchto trikoch,“ uviedla.

Babiš na mimoriadnej tlačovej konferencii s Hamáčkom v sobotu oznámil, že české bezpečnostné zložky majú podozrenie na účasť príslušníkov ruskej tajnej služby na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v Zlínskom okrese v roku 2014. Preto aj spomenutí diplomati dostali 48 hodín na to, aby opustili krajinu.

Muničnými skladmi vo Vrběticiach otriasli dva výbuchy. Prvý si 16. októbra 2014 vyžiadal dvoch mŕtvych. Ďalší sklad vybuchol 3. decembra toho istého roku. Stovky ľudí po explóziách z okolitých dedín evakuovali. Podľa Hamáčka, ktorého cituje portál Novinky.cz, sa prvý výbuch pravdepodobne neodohral podľa plánov. Druhý však už bol časovo podľa plánu, keď už mala byť munícia v Bulharsku, kam ju mali vyviezť.

Hamáček potvrdil, že pri vyšetrovaní české orgány spolupracujú aj so zahraničnými partnermi. Česká polícia a Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pátrajú po dvoch agentoch ruskej vojenskej rozviedky GRU. Anatolij Čepiga a Alexander Miškin, ktorí sú podozriví aj z otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa novičokom v anglickom Salisbury v roku 2018, boli v októbri 2014 v Česku a vraj použili najmenej dve identity.

Ruskí politici v prvých reakciách označili tvrdenie českých vládnych politikov za absurdné. Viaceré krajiny, vrátane Slovenska, už Česku v tejto súvislosti vyjadrili podporu.

Na vyhostenie diplomatov z Česka reagujú krajiny po celom svete: Británia a USA zaujali jasné stanovisko

Český prezident Miloš Zeman sa k situácii zatiaľ bližšie nevyjadril a vraj o tom prehovorí až na budúcu nedeľu. Šéf Senátu českého parlamentu Miloš Vystrčil účasť ruských tajných služieb na výbuchu označil za akt agresie, nepriateľstva a štátny terorizmus. Opozícia zase trvá na tom, aby sa vyjasilo, odkedy mali členovia vlády danú informáciu od tajných služieb, keďže nedávno odvolaný minister zahraničia Tomáš Petříček povedal, že o tom vedel, keď bol vo vláde.