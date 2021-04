Útočník Bučnevič hetrikom v NHL napodobnil Pavla Demitru († 36): Dvakrát to dokázal Wayne Gretzky

Ruský útočník Pavel Bučnevič (26) napodobil míľnik zosnulého († 36) Pavla Demitru, ktorému sa rovnaký kúsok podaril ešte v roku 2002 v St. Louis Blues.

New York Rangers, ktorí stále bojujú o play off, zdolali rovnakým výsledkom New Jersey Devils a pripísali si tretiu výhru za sebou. V drese "diablov" nastúpil slovenský krídelník Marián Studenič, ktorý za 8 a pol minúty na ľade raz ohrozil súperovho brankára.

Hrdinom zápasu bol ruský útočník Rangers Pavel Bučnevič, ktorý sa v deň svojich 26. narodenín blysol hetrikom. V histórii NHL sa mu to podarilo ako 15. hráčovi, medzi nimi aj Pavlovi Demitrovi, ktorý 29. 11. 2002 zaznamenal hetrik v drese St. Louis Blues na svoje 28. narodeniny. Dvakrát oslávil narodeniny hetrikom Wayne Gretzky.